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شرطة منطقة الرياض تطيح بثمانية أشخاص ارتكبوا عدداً من الجرائم

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شرطة منطقة الرياض تطيح بثمانية أشخاص ارتكبوا عدداً من الجرائم

شرطة منطقة الرياض تطيح بثمانية أشخاص ارتكبوا عدداً من الجرائم
http://almnatiq.net/?p=943889

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل من الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بعدد (7) مواطنين ومقيم من الجنسية الباكستانية، تراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت بافتعال حادث مروري من خلال صدم المركبات من الخلف، والاستيلاء عليها بعد مغافلة قائديها، وإخفائها بأحد الأحواش جنوب مدينة الرياض، لغرض تفكيكها وبيعها والمتاجرة بأجزائها، حيث تم استرداد جميع الأجزاء المسروقة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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