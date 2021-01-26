خلال 4 اشهر .. 300 تطعيم وفحص وقائي لتعزيز صحة مسني رعاية الرياض

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اثمرت جهود القسم الطبي بدار الرعاية الاجتماعية للمسنين بالرياض خلال الأربعة اشهر الأخيرة عن اجراء مايقارب من “300 “تطعيم وفحص وقائي للمسنين المشمولين بالرعاية داخل الدار بالتنسيق مع الجهات الصحية ذات العلاقة.

ويتكون القسم الطبي من عيادة طبية للكشف اليومي وصبدلية وقسم للملاحظة الطبية وقسم البيئة متعددة الحواس “السنوزلين” تحت اشراف فريق طبي متكامل التخصصات يضم 95 ممارس صحي يعملون على مدار الساعة على توفير خدمات الرعاية الصحية اليومية والوقائية والعلاجية والتأهيلية للمسنين وفق افضل المعايير المحلية والعالمية في مجالات الطب والتمريض والعلاج الطبيعي والنفسي والعصبي بالإضافة إلى الصيدلة والتغذية والسمع والتخاطب والبلع والعناية الشخصية” .

يذكر ان دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بالرياض هي احدى دور رعاية المسنين التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتضم 58 مسناً تتراوح اعمارهم مابين “60 _100” تقدم لهم جميع انواع الرعاية بالإضافة إلى خدمة الإيواء.