لجنة التقصي الوبائي تواصل جولاتها الرقابية على المحلات التجارية بمركز صوير بمنطقة الجوف

المناطق - الجوف

قامت لجنة التقصي الوبائي بمركز صوير والمراكز التابعة بمنطقة الجوف اليوم ، بتوزيع “كمامات ” على المواطنين والمقيمين بالمواقع العامة أثناء

جولات اللجنة للتأكد من تطبيق الاشتراطات والاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وتأتي مبادرة “توزيع الكمامات “من لجنة التقصي الوبائي التابعة لإمارة مركز صوير التابع لإمارة منطقة الجوف،والمشكلة من الجهات الصحية والأمنية والبلدية والجهات ذات العلاقة،للتأكيد على أهمية العناية بالنظافة الشخصية والحرص على غسيل اليدين ولبس الكمامة ،بالإضافة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الاحترازية من أصحاب المحلات التجارية ،لضمان سلامة الجميع والحد من انتشار فيروس كورونا .