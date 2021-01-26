احدث الأخبار

جذب الأنظار.. شماغ وجاكيت ولي العهد.. مبيعات ضخمة على مواقع التسوق العالمي.. والأكثر انتشارا بين الشباب
أبرز المواد
 من أصل فلسطيني.. تعيين بيطار مديرا لمخابرات “الأمن الأمريكي”
أبرز المواد
 محافظ صندوق الاستثمارات العامة: عبر إستراتيجيتنا الجديدة نواصل التزامنا بدعم التنمية الوطنية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030
أبرز المواد
 “قمر الذئب” أول بدر في العام 2021 يزين سماء الأرض هذا الأسبوع
أبرز المواد
 علماء يختبرون فعالية بخاخ كورونا في مقاومة الوباء
أبرز المواد
 بريطانيا تسجل زيادة حادة للوفيات بكورونا مع تجاوز حصيلتها مستوى 100 ألف حالة
أبرز المواد
 لجنة التقصي الوبائي تواصل جولاتها الرقابية على المحلات التجارية بمركز صوير بمنطقة الجوف
منوعات
 خلال 4 اشهر .. 300 تطعيم وفحص وقائي لتعزيز صحة مسني رعاية الرياض
منطقة الرياض
 الأمير فيصل بن فرحان و وزير خارجية إريتريا يرأسان أعمال الدورة الأولى للجنة السعودية – الإريترية المشتركة
أبرز المواد
 تعليم تبوك يدشن حملة “الصلاة نور ” على منصات الإدارة
منطقة تبوك
 صندوق النقد الدولي: اللقاحات المضادة لكوفيد-19 ستدعم 5.5 % من النمو العالمي هذا العام
أبرز المواد
 شرطة منطقة الرياض تطيح بثمانية أشخاص ارتكبوا عدداً من الجرائم
منطقة الرياض
جذب الأنظار.. شماغ وجاكيت ولي العهد.. مبيعات ضخمة على مواقع التسوق العالمي.. والأكثر انتشارا بين الشباب

جذب الأنظار.. شماغ وجاكيت ولي العهد.. مبيعات ضخمة على مواقع التسوق العالمي.. والأكثر انتشارا بين الشباب

أبرز المواد
من أصل فلسطيني.. تعيين بيطار مديرا لمخابرات “الأمن الأمريكي”

من أصل فلسطيني.. تعيين بيطار مديرا لمخابرات “الأمن الأمريكي”

أبرز المواد
محافظ صندوق الاستثمارات العامة: عبر إستراتيجيتنا الجديدة نواصل التزامنا بدعم التنمية الوطنية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030

محافظ صندوق الاستثمارات العامة: عبر إستراتيجيتنا الجديدة نواصل التزامنا بدعم التنمية الوطنية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030

أبرز المواد
“قمر الذئب” أول بدر في العام 2021 يزين سماء الأرض هذا الأسبوع

“قمر الذئب” أول بدر في العام 2021 يزين سماء الأرض هذا الأسبوع

أبرز المواد

لجنة التقصي الوبائي تواصل جولاتها الرقابية على المحلات التجارية بمركز صوير بمنطقة الجوف

لجنة التقصي الوبائي تواصل جولاتها الرقابية على المحلات التجارية بمركز صوير بمنطقة الجوف
http://almnatiq.net/?p=943904
المناطق - الجوف

قامت لجنة التقصي الوبائي بمركز صوير والمراكز التابعة بمنطقة الجوف اليوم ، بتوزيع “كمامات ” على المواطنين والمقيمين بالمواقع العامة أثناء
جولات اللجنة للتأكد من تطبيق الاشتراطات والاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وتأتي مبادرة “توزيع الكمامات “من لجنة التقصي الوبائي التابعة لإمارة مركز صوير التابع لإمارة منطقة الجوف،والمشكلة من الجهات الصحية والأمنية والبلدية والجهات ذات العلاقة،للتأكيد على أهمية العناية بالنظافة الشخصية والحرص على غسيل اليدين ولبس الكمامة ،بالإضافة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الاحترازية من أصحاب المحلات التجارية ،لضمان سلامة الجميع والحد من انتشار فيروس كورونا .

روابط ذات صلة

جذب الأنظار.. شماغ وجاكيت ولي العهد.. مبيعات ضخمة على مواقع التسوق العالمي.. والأكثر انتشارا بين الشباب

جذب الأنظار.. شماغ وجاكيت ولي العهد.. مبيعات ضخمة على مواقع التسوق العالمي.. والأكثر انتشارا بين الشباب
هدية الحاج والمعتمر تطلق مبادرة أهلاً ضيوف الرحمن لكم منا هدية

هدية الحاج والمعتمر تطلق مبادرة أهلاً ضيوف الرحمن لكم منا هدية
ماذا تعرف عن «التسمم الغذائي».. كيف يحدث وما هي أعراضه؟

ماذا تعرف عن «التسمم الغذائي».. كيف يحدث وما هي أعراضه؟

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*