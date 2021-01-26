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بريطانيا تسجل زيادة حادة للوفيات بكورونا مع تجاوز حصيلتها مستوى 100 ألف حالة

بريطانيا تسجل زيادة حادة للوفيات بكورونا مع تجاوز حصيلتها مستوى 100 ألف حالة
http://almnatiq.net/?p=943908
المناطق - وكالات

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المتسبب لمرض “كوفيد-19” في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، مستوى 100 ألف حالة، مع تسجيل 1631 وفاة اليوم في إحصائية جديدة لسير الجائحة.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 20089، ليصل إلى مستوى 3689746 حالة.

ويمثل هذا العدد تراجعا لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في المملكة المتحدة التي سجلت يوم 22 يناير 40261 حالة، وفي 23 يناير 33552، وفي 24 يناير 30004، وفي 25 يناير 22195.

وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 1631 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 100162 متوفيا.

وسبق أن بلغ هذا المؤشر يوم 22 يناير 1401 وفاة، وفي 23 يناير 1348، وفي 24 يناير 610، وفي 25 يناير 592.

كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 6.853 مليون، تناول بينهم 472 ألف شخص كذلك الجرعة الثانية.

وتعتبر بريطانيا الدولة الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد والـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

ورصدت البلاد في الأسابيع الأخيرة انتشارا متسارعا للمرض، وفي 14 ديسمبر أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أن العلماء اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا، فيما ذكر رئيس الوزراء، بوريس جونسون، أنها أكثر انتقالا، كما أكد مؤخرا أنها تعتبر أيضا أكثر فتكا.

ومع ذلك أطلقت سلطات المملكة المتحدة يوم 8 ديسمبر حملة تطعيم جماعي ضد عدوى فيروس كورونا بلقاح تطوره شركتا “فايزر” الأمريكية و”بيونتيك” الألمانية، ليتم لاحقا المصادقة على مصل صممته شركة “موديرنا” الأمريكية.

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