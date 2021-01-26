جذب الأنظار.. شماغ وجاكيت ولي العهد.. مبيعات ضخمة على مواقع التسوق العالمي.. والأكثر انتشارا بين الشباب

المناطق.. إسلام داوود

لفت صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، انتباه المتابعين بالحلة المتميزة التي ظهر بها في اجتماع المجلس، وجمعت بين الحفاظ على الزي السعودي الأنيق والجاكيت الشبابي وشماغ غير تقليدي.

ودشن سموه، استراتيجية الصندوق الجديدة للأعوام 2021-2025، قائلا في كلمة لدى إطلاقه الاستراتيجية الجديدة للصندوق السيادي للمملكة، إن “الاستراتيجية تستهدف رفع جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة”.

وبعد ساعات من تداول صور سمو ولي العهد خلال جلسات المجلس، انتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تريند وتغريدات للمغردين، أشادوا فيها بظهور سموه الشبابي الذي راعى فيه الجمع بين الأصالة والمعاصرة.

اهتمام الشباب السعودي بالبحث عن نوع الجاكيت الذي ارتداه سموه عكس اهتمام الشباب بأخبار سموه، وإعجابهم بشخصه لما يمثله من قيادة شابة استثنائية تمثل أحلامهم وتسعى لتحقيق تطلعاتهم.

وبعد بحث السعوديين عن جاكيت محمد بن سلمان شهد موقع Franck Namani إقبالاً كثيفاً غير مسبوق مما تسبب بانهيار الموقع وتوقفه عن العمل.

وكتب الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني متعب القني في تغريدة على حسابه بموقع تويتر:” طاح موقع البراند Franck Namani بعد ظهور سيدي سمو ولي العهد ”

وتصدر اسم العلامة التجارية البريطانية “فرانك ناماي”، قائمة الأسماء الأكثر بحثاً في السعودية على محرك البحث “جوجل”، حيث بحث المغردون عن تفاصيل السترة وسعرها وطرق شرائها، ونتيجة التهافت على شرائها من المتجر الإلكتروني، تسبب ذلك بعطل للموقع وتوقفه بسبب كثرة الطلب فنفدت من المتجر.

ويمكن شراء جاكيت ولي العهد محمد بن سلمان عبر خدمة الشراء في الصفحة الخاصة بالعلامة Franck Namani بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتم تداول صور للشماغ التي أرتداها ولي العهد محمد بن سلمان أيضاً في الإطلالة الأنيقة وهي شال كشميري شاتوش. ويبلغ سعرها 2800 ريال سعودي.

وفي حين أبرز نشطاء سعر الجاكيت، ذهب البعض الآخر لإبراز النقش المرسوم على الشال وتشبيهه بالنقش القطري وآخرون بالنقش اليمني.

وحصل الجاكيت الذي تميز بالرقي والفخامة على إعجاب المواطنين السعوديين ما دفعهم إلى الرغبة في التعرف على كافة التفاصيل المتعلقة به من حيث سعره، والعلامة التجارية المنتجة له والألوان المتاحة منه، وكيفية الحصول عليه.