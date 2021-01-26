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نيابة عن أمير الرياض.. أمين المنطقة يحضر حفل السفارة الهندية احتفاءً باليوم الوطني لبلادها

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نيابة عن أمير الرياض.. أمين المنطقة يحضر حفل السفارة الهندية احتفاءً باليوم الوطني لبلادها

نيابة عن أمير الرياض.. أمين المنطقة يحضر حفل السفارة الهندية احتفاءً باليوم الوطني لبلادها
http://almnatiq.net/?p=943930

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، حضر صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض اليوم حفل سفارة جمهورية الهند لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها وذلك بقصر الثقافة بحي السفارات في الرياض.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل سفير جمهورية الهند لدى المملكة أوصاف سعيد وعدد من منسوبي السفارة.
حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم المكلف مشاري بن علي بن نحيت وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

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