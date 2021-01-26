القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط أكثر من 12 طناً من الحطب المحلي في مدينة الرياض

المناطق - الرياض

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي أكثر من 12 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع بحوزة (16) مواطناً ومقيمين من الجنسية اليمنية في مخالفة لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله.

ويأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد/ رائد المالكي، أنه تمت إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات الأولية النظامية بحقهم، بالتنسيق مع الجهات الأمنية ذات العلاقة، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأهاب الرائد المالكي بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن المخالفات البيئية من خلال رقم العمليات الأمنية الموحدة (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، وعلى الرقمين (996) و(999) في بقية مناطق المملكة.