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“التجارة” تشهر بمنشأة خزنت مواد غذائية منتهية الصلاحية

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“التجارة” تشهر بمنشأة خزنت مواد غذائية منتهية الصلاحية

“التجارة” تشهر بمنشأة خزنت مواد غذائية منتهية الصلاحية
http://almnatiq.net/?p=943945
المناطق - الرياض

شهرت وزارة التجارة بشركة تختص في تجارة المواد الغذائية بمحافظة الأحساء، بعد صدور حكم قضائي بإدانة المنشأة ومديرها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، إثر ضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية خزنت بمستودع للمنشأة.
ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام، والمتضمن فرض غرامة مالية “مائة ألف ريال”، ومصادرة الكميات المضبوطة وإتلافها، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.
وتؤكد التجارة مواصلة ضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها.

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