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شاهد.. والدة الطفل “ماجد” تكشف عن عمره وسبب بكائه عند لقائه بأمير “الشمالية”

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شاهد.. والدة الطفل “ماجد” تكشف عن عمره وسبب بكائه عند لقائه بأمير “الشمالية”

شاهد.. والدة الطفل “ماجد” تكشف عن عمره وسبب بكائه عند لقائه بأمير “الشمالية”
http://almnatiq.net/?p=943951
المناطق - الرياض

قالت والدة الطفل ماجد الذي يعاني من ضمور في المخ، والتقى أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، أمس الأول الثلاثاء، إن ابنها سيعالَج في مدينة الرياض.

وفسرت، خلال حديثها عبر برنامج الراصد على قناة “الإخبارية”، بكاء ابنها عندما التقى الأمير بأنه يفعل ذلك إذا وجد نفسه وسط تجمعات، وذكرت أن عمره 6 سنوات ولم يلتحق بالدراسة بعد.

وقال والد الطفل، ويُدعى مانع الشمري، إن الموقف كان مفاجئاً له، حيث إنه بمجرد رؤية الأمير للطفل تحدث معه، وكان قراره بتوفير العلاج اللازم له.وكان أمير الحدود الشمالية قد تفاعل مع حالة الطفل وأمر ببحثها على الفور وتوفير العلاج اللازم له، وذلك خلال زيارته لقريتي قيصومة فيحان وحدق الجندة.

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