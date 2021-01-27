إشارة قوية.. خمسة شيوخ جمهوريين يدعمون إدانة ترامب

المناطق - وكالات

تبدأ المحاكمة الثانية لعزل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، رسميا يوم الثلاثاء المقبل، بعد أن سلم مجلس النواب القرار الاتهامي الخاص بالمساءلة إلى مجلس الشيوخ الاثنين، متهما ترامب بـ “التحريض على التمرد”، في حين أبدى غالبية أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، الثلاثاء، دعمهم مقترحا يعلن عدم دستورية المحاكمة المرتقبة.

وسيحتاج أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون إلى ما لا يقل عن أصوات 17 من زملائهم الجمهوريين، للانضمام إليهم لإدانة ترامب بأغلبية الثلثين، أي 67 صوتا من أصل 100، إذ يتقاسم الحزبان المجلس مناصفة، مع أغلبية للديمقراطيين يحققها صوت نائبة الرئيس كامالا هاريس.

لكن قلة في الأوساط السياسية الأميركية من يرون أن ترامب يمكن أن يدان في مجلس الشيوخ، في حين أعرب الرئيس جو بايدن، الاثنين، عن اعتقاده بأنه لن تكون هناك أصوات كافية لإدانة سلفه في محاكمته بالمجلس، وذلك في مقابلة مقتضبة مع سبكة “سي إن إن”.

المحلل السياسي المحافظ، جون النايسو، قال في حديث لسكاي نيوز عربية، إن إدانة ترامب في مجلس الشيوخ ستكون شبه مستحيلة، وأضاف أن قناعة بايدن بهذا الخصوص، تدل على عمق تجربته السياسية.

“أعتقد أنه (بايدن) واقعي جدا، قد أختلف معه، لكنه أمضى سنوات طويلة في دهاليز الكونغرس والإدارة الأميركية، إنه رجل سياسة ويعرف جيدا كيف يقرأ الأمور لأنه يعرف كيف تتم”، يوضح إلنايسو، ويشدد على أن “المسألة ليست مجرد ولاءات والتزامات سياسية، بل حسابات”.

وتحدثت وسائل إعلام أميركية عن حملة ضغط من حلفاء ترامب، لإقناع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بالتصويت ضد إدانة الرئيس السابق.

وسيسافر النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا، مات غيتز، وهو حليف بارز لترامب، إلى وايومنغ هذا الأسبوع، للتنديد بالنائبة الجمهورية البارزة ليز تشيني، التي صوتت لعزل الرئيس السابق، وسط محاولة من نواب جمهوريين موالين لترامب، لإبعاد تشيني عن قيادة الحزب الجمهوري.

المرشح الجمهوري السابق لمجلس النواب الأميركي، مارك فارغاس، وصف في حديث لسكاي نيوز عربية، محاولة إدانة ترامب المرتقبة في مجلس الشيوخ بأنها خطيرة، وقال إنها “ستسبب ضررا للجمهوريين والديموقراطيين معا، فنحن نواجه ظروفا استثنائية، وبدل أن يركزوا على خطط الإنعاش لمساعدة الأميركيين والمضي قدما، يصرون على إعادتنا للوراء ومحاكمة شخص لم يعد في الإدارة”.