احدث الأخبار

“الصحة العالمية” : لقاحات كوفيد – 19 تمنح العالم فرصة للسيطرة على الجائحة
أبرز المواد
 جرحى بعملية طعن في فرانكفورت الألمانية
أبرز المواد
 إشارة قوية.. خمسة شيوخ جمهوريين يدعمون إدانة ترامب
أبرز المواد
 شاهد.. والدة الطفل “ماجد” تكشف عن عمره وسبب بكائه عند لقائه بأمير “الشمالية”
أبرز المواد
 التعليم: التقدم العالمي الذي سجلته الجامعات في نشر أبحاث “كورونا” ثمرة دعم القيادة للتعليم
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تفرض إجراءات صارمة للحد من كورونا وتحذر رعاياها في الخارج
أبرز المواد
 “التجارة” تشهر بمنشأة خزنت مواد غذائية منتهية الصلاحية
أبرز المواد
 القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط أكثر من 12 طناً من الحطب المحلي في مدينة الرياض
منطقة الرياض
 مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين.
أبرز المواد
 السفير المعلمي يؤكد التزام المملكة بالسلام خياراً إستراتيجيا وعدم قبول أي مساس لاستقرار المنطقة
أبرز المواد
 نيابة عن أمير الرياض.. أمين المنطقة يحضر حفل السفارة الهندية احتفاءً باليوم الوطني لبلادها
أبرز المواد
 جذب الأنظار.. شماغ وجاكيت ولي العهد.. مبيعات ضخمة على مواقع التسوق العالمي.. والأكثر انتشارا بين الشباب
أبرز المواد
“الصحة العالمية” : لقاحات كوفيد – 19 تمنح العالم فرصة للسيطرة على الجائحة

“الصحة العالمية” : لقاحات كوفيد – 19 تمنح العالم فرصة للسيطرة على الجائحة

أبرز المواد
جرحى بعملية طعن في فرانكفورت الألمانية

جرحى بعملية طعن في فرانكفورت الألمانية

أبرز المواد
إشارة قوية.. خمسة شيوخ جمهوريين يدعمون إدانة ترامب

إشارة قوية.. خمسة شيوخ جمهوريين يدعمون إدانة ترامب

أبرز المواد
شاهد.. والدة الطفل “ماجد” تكشف عن عمره وسبب بكائه عند لقائه بأمير “الشمالية”

شاهد.. والدة الطفل “ماجد” تكشف عن عمره وسبب بكائه عند لقائه بأمير “الشمالية”

أبرز المواد

“الصحة العالمية” : لقاحات كوفيد – 19 تمنح العالم فرصة للسيطرة على الجائحة

“الصحة العالمية” : لقاحات كوفيد – 19 تمنح العالم فرصة للسيطرة على الجائحة
http://almnatiq.net/?p=943961
المناطق - الرياض

أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم أن لقاحات فيروس (كوفيد – 19) تمنح العالم فرصة للسيطرة على الجائحة، محذرا في الوقت نفسه على ألا تُبدد.
وقال المدير العام للمنظمة في ختام أعمال الدورة 148 للمجلس التنفيذي للصحة العالمية التي أقيمت في جنيف اليوم: إنه في الوقت الذي توفر الدول الغنية اللقاح لشعوبها تنتظر الدول الأقل نموا وصول اللقاحات, مبيناً أنّ عدم وصول اللقاحات بشكل منصف للجميع ستكبد الاقتصاد العالمي خسائر تصل إلي 9،2 تريليونات دولار، نصفها ستتكبدها الدول الغنية.
ودعا أدهانوم إلى سد الفجوة في تمويل مسرع للمنتجات الطبية لمكافحة كوفيد 19 للعام الجاري وقيمتها 26 مليار دولار.

روابط ذات صلة

جرحى بعملية طعن في فرانكفورت الألمانية

جرحى بعملية طعن في فرانكفورت الألمانية
إشارة قوية.. خمسة شيوخ جمهوريين يدعمون إدانة ترامب

إشارة قوية.. خمسة شيوخ جمهوريين يدعمون إدانة ترامب
شاهد.. والدة الطفل “ماجد” تكشف عن عمره وسبب بكائه عند لقائه بأمير “الشمالية”

شاهد.. والدة الطفل “ماجد” تكشف عن عمره وسبب بكائه عند لقائه بأمير “الشمالية”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*