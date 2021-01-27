احدث الأخبار

بفضل تغريدة و”خوذة كلب”.. ماسك يحقق أرباحا لشركة إلكترونية
أبرز المواد
 قيلولة ما بعد الظهر.. ماذا تفعل بالذهن والقلب؟
أبرز المواد
 “أبل” في عين العاصفة.. دعوى قضائية جديدة ومطالبة بتعويض ضخم
أبرز المواد
 خرافات رائجة حول لقاح فيروس كورونا
أبرز المواد
 لبنان يسجل وفيات قياسية بفيروس كورونا
أبرز المواد
 “الصحة العالمية” : لقاحات كوفيد – 19 تمنح العالم فرصة للسيطرة على الجائحة
أبرز المواد
 جرحى بعملية طعن في فرانكفورت الألمانية
أبرز المواد
 إشارة قوية.. خمسة شيوخ جمهوريين يدعمون إدانة ترامب
أبرز المواد
 شاهد.. والدة الطفل “ماجد” تكشف عن عمره وسبب بكائه عند لقائه بأمير “الشمالية”
أبرز المواد
 التعليم: التقدم العالمي الذي سجلته الجامعات في نشر أبحاث “كورونا” ثمرة دعم القيادة للتعليم
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تفرض إجراءات صارمة للحد من كورونا وتحذر رعاياها في الخارج
أبرز المواد
 “التجارة” تشهر بمنشأة خزنت مواد غذائية منتهية الصلاحية
أبرز المواد
بفضل تغريدة و”خوذة كلب”.. ماسك يحقق أرباحا لشركة إلكترونية

بفضل تغريدة و”خوذة كلب”.. ماسك يحقق أرباحا لشركة إلكترونية

أبرز المواد
قيلولة ما بعد الظهر.. ماذا تفعل بالذهن والقلب؟

قيلولة ما بعد الظهر.. ماذا تفعل بالذهن والقلب؟

أبرز المواد
“أبل” في عين العاصفة.. دعوى قضائية جديدة ومطالبة بتعويض ضخم

“أبل” في عين العاصفة.. دعوى قضائية جديدة ومطالبة بتعويض ضخم

أبرز المواد
خرافات رائجة حول لقاح فيروس كورونا

خرافات رائجة حول لقاح فيروس كورونا

أبرز المواد

“أبل” في عين العاصفة.. دعوى قضائية جديدة ومطالبة بتعويض ضخم

“أبل” في عين العاصفة.. دعوى قضائية جديدة ومطالبة بتعويض ضخم
http://almnatiq.net/?p=943966
المناطق - وكالات

أعلنت جمعية المستهلكين الإيطالية، الاثنين، رفعها دعوى ضد شركة “أبل” الأميركية، وذلك لقيامها بإبطاء أجهزة “آيفون” القديمة في إيطاليا عن قصد.

وطالبت الجمعة في دعوى رفعتها لمحكمة ميلانو بتعويضات تصل قيمتها إلى 60 مليون يورو، وذلك لممارستها الإبطاء لمليون جهاز من الطرز آيفون 6 و6 بلس و6 إس و6 إس بلس، بيعت بين عامي 2014 و2020.

وحسبما ذكر موقع “غيزمو” المتخصص بالأخبار التقنية، فإن التعويض البالغ 60 يورو لكل مستخدم، يمثل متوسط المبلغ الذي يدفعه المستهلكون لاستبدال بطاريات أجهزتهم، التي أصبحت بطيئة وتنفد بسرعة كبيرة، بسبب تحديثات البرامج التي فرضتها الشركة الأميركية.

ورغم إصرار “أبل” عن أنها لم تفعل أي شيء لتقصير عمر أي منتج من منتجاتها عن عمد، أو إضعاف تجربة المستخدم لدفع ترقيات العملاء، إلا أنها اعترفت سابقا بأن سرعات المعالج ستتأثر بشكل سلبي في حال تدهور وضع البطارية.

وواجهت “أبل” الكثير من الدعاوى القضائية في أوروبا مؤخرا، إذ قدمت بلجيكا وإسبانيا طلبا مشابها الشهر الماضي، بسبب ما وصفتهما بـ”الإبطاء المتعمد” لأجهزة آيفون القديمة.

وقالت جمعية المستهلكين الأوروبية، التي تنسق الدعاوى القضائية، إنها تخطط أيضا لإطلاق دعوى قضائية جماعية رابعة في البرتغال في الأسابيع المقبلة، ضد “أبل”، حسبما ذكر موقع “أي آي تي نيوز” المتخصص بالأخبار التقنية.

ووافقت “أبل” في مارس الماضي على تسوية بقيمة 500 مليون دولار في الولايات المتحدة، بعد أن اعترفت بإبطاء أجهزة آيفون القديمة.

كذلك وافقت الشركة على تسوية ثانية في نوفمبر مع 34 ولاية أميركية مقابل 113 مليون دولار إضافية.

روابط ذات صلة

بفضل تغريدة و”خوذة كلب”.. ماسك يحقق أرباحا لشركة إلكترونية

بفضل تغريدة و”خوذة كلب”.. ماسك يحقق أرباحا لشركة إلكترونية
قيلولة ما بعد الظهر.. ماذا تفعل بالذهن والقلب؟

قيلولة ما بعد الظهر.. ماذا تفعل بالذهن والقلب؟
خرافات رائجة حول لقاح فيروس كورونا

خرافات رائجة حول لقاح فيروس كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*