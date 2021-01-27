هل يمكن تلقي جرعة لقاح كورونا الثانية في حالة الإصابة؟.. «الصحة» تجيب

المناطق_ الرياض

أكدت وزارة الصحة على أهمية التعافي من الإصابة بفيروس كورونا، قبل تلقي الجرعة الثانية من اللقاح المضاد للفيروس.

وأوضحت الصحة، عبر حسابها الرسمي “الصحة 937″، أنه في حالة ثبوت الإصابة بفيروس كورونا (بعد الحصول على الجرعة الأولى) يكون إعطاء الجرعة الثانية بعد تحقيق شرط التعافي.

وأضافت أنه في حالة الإصابة المؤكدة المصحوبة بأعراض فيكون التعافي بعد مرور 10 أيام على الأقل منذ ظهور الأعراض بشرط مضي آخر 3 أيام منها على الأقل بدون وجود حرارة أو أعراض تنفسية.

نصائح مهمة

في سياق متصل أكدت الوزارة أن هناك تزايدًا ملحوظًا في أعداد حالات كورونا الحرجة والنشطة في المملكة، فيما أصبح عدد حالات الإصابة المؤكدة (366807) حالات.

وشددت وزارة الصحة على أهمية الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

مستجدات كورونا

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت أمس عن تسجيل (223) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (203) حالة كما تم تسجيل 4 وفيات.

وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (366807) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (358340) حالة.