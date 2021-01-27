احدث الأخبار

صندوق النقد الدولي يكشف عن توقعات جديدة بشأن اقتصاد السعودية خلال العام الحالي
أبرز المواد
 السعودية: إصدار إقامات العمال الأجانب كل 3 أشهر
أبرز المواد
 من بينها نزع الملكيات وعقود الـ30 عاماً.. تعرّف على أبرز مواد نظام الخصخصة
أبرز المواد
 “يوتيوب” يعلن تمديد حظر حساب “ترامب” إلى أجل غير مسمى
أبرز المواد
 د.إيمان المنصور تكتب قصة نجاح للوطن في الوصول لأول لقاح سعودي ضد “كورونا” بدعم من وزارة التعليم
أبرز المواد
 كورونا في البرازيل: 61963 إصابة جديدة خلال 24 ساعة
أبرز المواد
 القبض على مواطن ووافد بحوزتهما سلاح رشاش وحبوب مخدرة بالرياض
أبرز المواد
 استشارية أمراض معدية توضح أسباب تزايد إصابات كورونا.. وطرق الوقاية
أبرز المواد
 «الأرصاد»: توقعات بنشاط للرياح السطحية على 3 مناطق
أبرز المواد
 هل يمكن تلقي جرعة لقاح كورونا الثانية في حالة الإصابة؟.. «الصحة» تجيب
أبرز المواد
 وزارة التعليم: تفوق المملكة في نشر أبحاث كورونا ثمرة دعم «القيادة»
أبرز المواد
 بفضل تغريدة و”خوذة كلب”.. ماسك يحقق أرباحا لشركة إلكترونية
أبرز المواد
صندوق النقد الدولي يكشف عن توقعات جديدة بشأن اقتصاد السعودية خلال العام الحالي

صندوق النقد الدولي يكشف عن توقعات جديدة بشأن اقتصاد السعودية خلال العام الحالي

أبرز المواد
السعودية: إصدار إقامات العمال الأجانب كل 3 أشهر

السعودية: إصدار إقامات العمال الأجانب كل 3 أشهر

أبرز المواد
من بينها نزع الملكيات وعقود الـ30 عاماً.. تعرّف على أبرز مواد نظام الخصخصة

من بينها نزع الملكيات وعقود الـ30 عاماً.. تعرّف على أبرز مواد نظام الخصخصة

أبرز المواد
“يوتيوب” يعلن تمديد حظر حساب “ترامب” إلى أجل غير مسمى

“يوتيوب” يعلن تمديد حظر حساب “ترامب” إلى أجل غير مسمى

أبرز المواد

استشارية أمراض معدية توضح أسباب تزايد إصابات كورونا.. وطرق الوقاية

استشارية أمراض معدية توضح أسباب تزايد إصابات كورونا.. وطرق الوقاية
http://almnatiq.net/?p=943989
المناطق_ الرياض

قالت استشارية الأمراض المعدية بمدينة الملك سعود الطبية حوراء البيات، إن أكثر أسباب ارتفاع معدل الإصابة بفيروس كورونا هي التراخي في الإجراءات الوقائية تزامنًا مع فترة الإجازة خلال الأسبوعين الماضيين.

وقالت «البيات» لـ«الإخبارية»، إن الأيام الماضية شهدت كثرة المناسبات من دون التزام بالتباعد الاجتماعي والكمامة وتعقيم اليدين والتجول في المطاعم والمقاهي، فضلًا عما رصدته وزارة الداخلية من مخالفات، مشيرة إلى أهمية تشديد الاحترازات في الشتاء لكثرة وجود الفيروسات على الأسطح لوقت طويل وكثرة تكاثرها مع درجات الحرارة المنخفضة، فضلا عن زيادة الأمراض التنفسية فيه. 

وتابعت استشارية الأمراض المعدية، يجب التشديد على المخالطين للمصاب بفيروس كورونا على الالتزام بالعزل 14 يومًا لأن المخالط قد يكون حاملا أو ناقلا للفيروس من دون ظهور الأعراض عليه، وأشارت في الوقت نفسه، إلى أن المنحنيات العامة  للإصابة بالفيروس في المملكة العربية السعودية تعد في مرحلة انحدار مع الوصول لأرقام منخفضة جدا، مع أهمية استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية. 

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء تسجيل 223 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 366 ألفًا و807 حالات، بينها 2108 حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة.

روابط ذات صلة

صندوق النقد الدولي يكشف عن توقعات جديدة بشأن اقتصاد السعودية خلال العام الحالي

صندوق النقد الدولي يكشف عن توقعات جديدة بشأن اقتصاد السعودية خلال العام الحالي
السعودية: إصدار إقامات العمال الأجانب كل 3 أشهر

السعودية: إصدار إقامات العمال الأجانب كل 3 أشهر
من بينها نزع الملكيات وعقود الـ30 عاماً.. تعرّف على أبرز مواد نظام الخصخصة

من بينها نزع الملكيات وعقود الـ30 عاماً.. تعرّف على أبرز مواد نظام الخصخصة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*