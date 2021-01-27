استشارية أمراض معدية توضح أسباب تزايد إصابات كورونا.. وطرق الوقاية

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قالت استشارية الأمراض المعدية بمدينة الملك سعود الطبية حوراء البيات، إن أكثر أسباب ارتفاع معدل الإصابة بفيروس كورونا هي التراخي في الإجراءات الوقائية تزامنًا مع فترة الإجازة خلال الأسبوعين الماضيين.

وقالت «البيات» لـ«الإخبارية»، إن الأيام الماضية شهدت كثرة المناسبات من دون التزام بالتباعد الاجتماعي والكمامة وتعقيم اليدين والتجول في المطاعم والمقاهي، فضلًا عما رصدته وزارة الداخلية من مخالفات، مشيرة إلى أهمية تشديد الاحترازات في الشتاء لكثرة وجود الفيروسات على الأسطح لوقت طويل وكثرة تكاثرها مع درجات الحرارة المنخفضة، فضلا عن زيادة الأمراض التنفسية فيه.

وتابعت استشارية الأمراض المعدية، يجب التشديد على المخالطين للمصاب بفيروس كورونا على الالتزام بالعزل 14 يومًا لأن المخالط قد يكون حاملا أو ناقلا للفيروس من دون ظهور الأعراض عليه، وأشارت في الوقت نفسه، إلى أن المنحنيات العامة للإصابة بالفيروس في المملكة العربية السعودية تعد في مرحلة انحدار مع الوصول لأرقام منخفضة جدا، مع أهمية استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء تسجيل 223 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 366 ألفًا و807 حالات، بينها 2108 حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة.