صندوق النقد الدولي يكشف عن توقعات جديدة بشأن اقتصاد السعودية خلال العام الحالي

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قال صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء إن اقتصاد السعودية سينمو 2.6% هذا العام، بعد أن انكمش اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم العام الماضي بسبب تراجع أسعار الخام وأزمة فيروس كورونا.

تفيد تقديرات السعودية نفسها أن الاقتصاد قد ينمو 3.2% في العام الحالي بعد انكماشه 3.7% في 2020.

كان صندوق النقد توقع في أكتوبر تشرين الأول نموا قدره 3.1% في 2021 لاقتصاد المملكة، بعد انكماش نسبته 5.4% العام الماضي.

والتوقع الحالي للصندوق أن ينمو الاقتصاد 2.6% هذا العام، بعد انكماش 3.9% العام الماضي، حسبما ذكر في أحدث تقاريره لتوقعات الاقتصاد العالمي.

ويتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4% في العام القادم.