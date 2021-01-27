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صندوق النقد الدولي يكشف عن توقعات جديدة بشأن اقتصاد السعودية خلال العام الحالي

صندوق النقد الدولي يكشف عن توقعات جديدة بشأن اقتصاد السعودية خلال العام الحالي
http://almnatiq.net/?p=944010
المناطق_ الرياض

 قال صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء إن اقتصاد السعودية سينمو 2.6% هذا العام، بعد أن انكمش اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم العام الماضي بسبب تراجع أسعار الخام وأزمة فيروس كورونا.
تفيد تقديرات السعودية نفسها أن الاقتصاد قد ينمو 3.2% في العام الحالي بعد انكماشه 3.7% في 2020.
كان صندوق النقد توقع في أكتوبر تشرين الأول نموا قدره 3.1% في 2021 لاقتصاد المملكة، بعد انكماش نسبته 5.4% العام الماضي.
والتوقع الحالي للصندوق أن ينمو الاقتصاد 2.6% هذا العام، بعد انكماش 3.9% العام الماضي، حسبما ذكر في أحدث تقاريره لتوقعات الاقتصاد العالمي.
ويتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4% في العام القادم.

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