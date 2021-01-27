“الوطني لإدارة الدين” يعلن إتمام تسعير الطرح الثامن من السندات الدولية بنجاح بإجمالي 5 مليارات دولار

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أعلن المركز الوطني لإدارة الدين، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره الدولي الثامن للسندات ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين.

وقال المركز اليوم: وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب أكثر من 22 مليار دولار أمريكي، وتجاوزت نسبة التغطية أكثر من 4 أضعاف إجمالي الإصدار.

وتابع : بلغ إجمالي الطرح 5 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 18.75 مليار ريال سعودي) مقسّمة على شريحتين، كما يلي: 2.75 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 10.3 مليار ريال سعودي) لسندات 12 سنة استحقاق عام 2061م، و2.25 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 8.4 مليار ريال سعودي) لسندات 40 سنة استحقاق عام 2061م.