احدث الأخبار

“الوطني لإدارة الدين” يعلن إتمام تسعير الطرح الثامن من السندات الدولية بنجاح بإجمالي 5 مليارات دولار
أبرز المواد
 المرور يكشف عن تصنيف رخص السير والقيادة ويوضح رسوم إصدارها وتجديدها
أبرز المواد
 “القهوة” وإنقاص الوزن.. علاقة مؤكدة في هذه الحالات
أبرز المواد
 صندوق النقد الدولي يكشف عن توقعات جديدة بشأن اقتصاد السعودية خلال العام الحالي
أبرز المواد
 السعودية: إصدار إقامات العمال الأجانب كل 3 أشهر
أبرز المواد
 من بينها نزع الملكيات وعقود الـ30 عاماً.. تعرّف على أبرز مواد نظام الخصخصة
أبرز المواد
 “يوتيوب” يعلن تمديد حظر حساب “ترامب” إلى أجل غير مسمى
أبرز المواد
 د.إيمان المنصور تكتب قصة نجاح للوطن في الوصول لأول لقاح سعودي ضد “كورونا” بدعم من وزارة التعليم
أبرز المواد
 كورونا في البرازيل: 61963 إصابة جديدة خلال 24 ساعة
أبرز المواد
 القبض على مواطن ووافد بحوزتهما سلاح رشاش وحبوب مخدرة بالرياض
أبرز المواد
 استشارية أمراض معدية توضح أسباب تزايد إصابات كورونا.. وطرق الوقاية
أبرز المواد
 «الأرصاد»: توقعات بنشاط للرياح السطحية على 3 مناطق
أبرز المواد
“الوطني لإدارة الدين” يعلن إتمام تسعير الطرح الثامن من السندات الدولية بنجاح بإجمالي 5 مليارات دولار

“الوطني لإدارة الدين” يعلن إتمام تسعير الطرح الثامن من السندات الدولية بنجاح بإجمالي 5 مليارات دولار

أبرز المواد
المرور يكشف عن تصنيف رخص السير والقيادة ويوضح رسوم إصدارها وتجديدها

المرور يكشف عن تصنيف رخص السير والقيادة ويوضح رسوم إصدارها وتجديدها

أبرز المواد
“القهوة” وإنقاص الوزن.. علاقة مؤكدة في هذه الحالات

“القهوة” وإنقاص الوزن.. علاقة مؤكدة في هذه الحالات

أبرز المواد
صندوق النقد الدولي يكشف عن توقعات جديدة بشأن اقتصاد السعودية خلال العام الحالي

صندوق النقد الدولي يكشف عن توقعات جديدة بشأن اقتصاد السعودية خلال العام الحالي

أبرز المواد

“الوطني لإدارة الدين” يعلن إتمام تسعير الطرح الثامن من السندات الدولية بنجاح بإجمالي 5 مليارات دولار

“الوطني لإدارة الدين” يعلن إتمام تسعير الطرح الثامن من السندات الدولية بنجاح بإجمالي 5 مليارات دولار
http://almnatiq.net/?p=944019
المناطق_ الرياض

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره الدولي الثامن للسندات ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين.

وقال المركز اليوم: وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب أكثر من 22 مليار دولار أمريكي، وتجاوزت نسبة التغطية أكثر من 4 أضعاف إجمالي الإصدار.

وتابع : بلغ إجمالي الطرح 5 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 18.75 مليار ريال سعودي) مقسّمة على شريحتين، كما يلي: 2.75 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 10.3 مليار ريال سعودي) لسندات 12 سنة استحقاق عام 2061م، و2.25 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 8.4 مليار ريال سعودي) لسندات 40 سنة استحقاق عام 2061م.

روابط ذات صلة

المرور يكشف عن تصنيف رخص السير والقيادة ويوضح رسوم إصدارها وتجديدها

المرور يكشف عن تصنيف رخص السير والقيادة ويوضح رسوم إصدارها وتجديدها
“القهوة” وإنقاص الوزن.. علاقة مؤكدة في هذه الحالات

“القهوة” وإنقاص الوزن.. علاقة مؤكدة في هذه الحالات
صندوق النقد الدولي يكشف عن توقعات جديدة بشأن اقتصاد السعودية خلال العام الحالي

صندوق النقد الدولي يكشف عن توقعات جديدة بشأن اقتصاد السعودية خلال العام الحالي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*