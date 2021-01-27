تراجع أسعار الذهب في السعودية.. وعيار 21 عند 194.99 ريال

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تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 27 يناير 2021، على المستوى المحلي في السعودية، بعد أن سجل سعر أونصة الذهب في التداولات 1847 دولاراً.

وسجل عيار 24 نحو 222.85 ريال سعودي، وبلغ الذهب عيار 21 سعر 194.99 ريال.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 سجل 167.14 ريال