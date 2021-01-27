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تراجع أسعار الذهب في السعودية.. وعيار 21 عند 194.99 ريال

تراجع أسعار الذهب في السعودية.. وعيار 21 عند 194.99 ريال
http://almnatiq.net/?p=944025
المناطق_ الرياض

تراجعت أسعار  الذهب اليوم الأربعاء 27 يناير 2021، على المستوى المحلي في السعودية، بعد أن سجل سعر أونصة الذهب في التداولات 1847 دولاراً.

وسجل عيار 24 نحو 222.85 ريال سعودي، وبلغ الذهب عيار 21 سعر 194.99 ريال.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 سجل 167.14 ريال

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