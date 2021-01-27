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“الصندوق العقاري” يودع 623 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر يناير 2021

“الصندوق العقاري” يودع 623 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر يناير 2021
http://almnatiq.net/?p=944028
المناطق_ الرياض

أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم، عن إيداع أكثر من 623 مليون ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والصندوق العقاري لشهر يناير من العام الجاري 2021.

‎وأوضح المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر يناير بلغ 623 مليون ريال، خُصص لدعم عقود التمويل العقاري السكني للأسر السعودية؛ مبينًا أن إجمالي ما أودع في حسابات مستفيدي “سكني” منذ إعلان برنامج التحول للصندوق في يونيو 2017 حتى يناير الحالي تجاوز 25.6 مليار ريال؛ مشددًا على حرص الصندوق على إيداع الدعم بانتظام وفي موعده المحدد شهريًّا.

‎وأكد “بن ماضي” استمرارية والتزام الصندوق العقاري بإيداع الدعم الشهري لمستفيدي “سكني” لمدة 4 سنوات منذ العام 2017 حتى الآن ضمن الأهداف الاستراتيجية للصندوق؛ لتمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الملائم وفق الحلول التمويلية والخيارات السكنية التي يتيحها موقع وتطبيق “سكني” ضمن إجراءات سهلة وميسرة.

‎وقال المشرف العام على الصندوق: إن القرض العقاري المدعوم مكّن أكثر من 424 ألف أسرة سعودية من تملك مسكنها الملائم حتى نهاية عام 2020م؛ مشيرًا إلى استمرارية الاستفادة من برنامج “القرض المدعوم” ضمن قنوات إلكترونية تختصر الجهد والوقت من بداية التقديم وتملك المسكن الملائم حتى إيداع الدعم الشهري.

‎يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يواصل تقديم برنامج “القرض المدعوم” من خلال أكثر من 40 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، ومركز الاتصال الموحد 199088 وحسابات الصندوق على مواقع التواصل الاجتماعي المهيأة للرد على استفسارات واقتراحات المواطنين.

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