ارتفاع إصابات كورونا في أفريقيا إلى أكثر من 3.47 مليون حالة

المناطق - الرياض

أكد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بدول القارة الأفريقية بلغ 3473940 إصابة.

وقال المركز في بيان اليوم، إن إجمالي حالات الوفيات بدول أفريقيا بلغ 86898 حالة وفاة، مضيفاً أن منطقة جنوب أفريقيا هي المنطقة الأكثر تضرراً في القارة فيما يتعلق بعدد الحالات، تليها منطقة شمال أفريقيا.