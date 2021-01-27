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الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي يجدد انتهاكه للأجواء اللبنانية

الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي يجدد انتهاكه للأجواء اللبنانية
http://almnatiq.net/?p=944042
المناطق - وكالات

عاود الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي انتهاكه للأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية المكثفة التي ينفذها فوق المدن والقرى اللبنانية.
وأفاد بيان للجيش اللبناني اليوم انه تسجيل 4 خروقات جوية من قبل طائرات استطلاع إسرائيلية تخلّلها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب ،مشيراً إلى أنه تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

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