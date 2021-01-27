عاود الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي انتهاكه للأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية المكثفة التي ينفذها فوق المدن والقرى اللبنانية.
وأفاد بيان للجيش اللبناني اليوم انه تسجيل 4 خروقات جوية من قبل طائرات استطلاع إسرائيلية تخلّلها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب ،مشيراً إلى أنه تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي يجدد انتهاكه للأجواء اللبنانية
عاود الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي انتهاكه للأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية المكثفة التي ينفذها فوق المدن والقرى اللبنانية.
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