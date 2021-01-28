أغنى 20 ناديا في عالم كرة القدم.. الصدارة إسبانية

المناطق - وكالات

طالت تداعيات فيروس كورونا المستجد عالم كرة القدم، حيث أثرت سلبا على عائدات الأندية حول العالم.

وقدّرت شركة “ديليوت” المتخصصة بالمحاسبة والاستشارات المالية، خسائر أقوى 20 ناديا من الناحية المالية بأكثر من ملياري يورو بنهاية موسم 2020-2021.

وحسبما نقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية، فقد أصدرت “ديليوت” تصنيفها الخاص بأغنى 20 نادي كرة قدم في العالم من حيث العائدات المحققة في 2020، وجاءت على النحو التالي:

التشكيلة المثالية

1- برشلونة.. 715 مليون يورو.

2- ريال مدريد.. 714.9 مليون يورو.

3- بايرن ميونيخ.. 634.1 مليون يورو.

4- مانشستر يونايتد.. 580 مليون يورو.

5- ليفربول.. 558 مليون يورو.

6- مانشستر سيتي.. 549.2 مليون يورو.

7- باريس سان جرمان.. 540.6 مليون يورو.

8- تشلسي.. 469.7 مليون يورو.

9- توتنهام هوتسبر.. 445.7 مليون يورو.

10- يوفنتوس.. 397.9 مليون يورو.

11- أرسنال.. 388 مليون يورو.

12- بروسيا دورتموند.. 365.7 مليون يورو.

13- أتلتيكو مدريد.. 331.8 مليون يورو.

14- إنتر ميلانو.. 291.5 مليون يورو.

15- زينيت.. 236.5 مليون يورو.

16- شالكه.. 222.8 مليون يورو.

17- إيفرتون.. 212 مليون يورو.

18- ليون.. 180.7 مليون يورو.

19- نابولي.. 176.3 مليون يورو.

20- إنتراخت فرانكفورت.. 174 مليون يورو.