ضربة لـ”تيك توك”..فيديوهات “يوتيوب شورتس” تحقق مشاهدات ساحقة

المناطق - وكالات

في مؤشر على إمكانية منافستها لـ”تيك توك”، أعلنت شبكة “يوتيوب”، الثلاثاء، إن مقاطع الفيديو القصيرة على منصة “يوتيوب شورتس”، حظيت بنحو 3.5 مليار مشاهدة يوميا في الهند، حيث تختبر هناك في مرحلة تجريبية.

وأوضحت المدير التنفيذ ليوتيوب، سوزان وجيسكي، في رسالة فصّلت فيها أولوياتها لسنة 2021 أن “مقاطع الفيديو القصيرة عبر يوتيوب شورتس تحصد يوميا رقما كبيرا جدا من المشاهدات اليومية يبلغ 3.5 مليارات”.

وأضافت “نتطلع إلى إطلاق يوتيوب شورتس في المزيد من الأسواق هذا العام”، حسبما نقلت “فرانس برس”.

وكانت “يوتيوب”، التابعة لشركة “غوغل”، كشفت في منتصف سبتمبر الفائت الخطوط العريضة لـ”شورتس”، واصفة إياها بأنها “طريقة جديدة لتعبير المستخدمين عن أنفسهم في 15 ثانية أو أقل”.

ولا يمكن في الوقت الراهن الوصول إلا في الهند إلى هذه الأداة المدمجة مباشرة ضمن “يوتيوب”، إذ لا تزال في مرحلة التطوير.

وتعتزم “غوغل” من خلال الاستثمار في مجال مقاطع الفيديو الخفيفة منافسة “تيك توك”، أحد التطبيقات المفضلة لدى مستخدمي الإنترنت الشباب، الذي يبلغ عدد مستخدميه في أنحاء العالم 700 مليون.

وواجهت “تيك توك” التابعة لمجموعة “بايت دانس” الصينية تهديدات بحظرها على الأراضي الأميركية إذ اتهمها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالتجسس لصالح بكين، من دون أن يعطي دليلا رسميا على ذلك.

كذلك دخلت “انستغرام” التابعة لمجموعة “فيسبوك” مجال مقاطع الفيديو القصيرة من خلال تطبيق “ريلز” الذي ظهر للمرة الأولى في أغسطس.

وفي نوفمبر، أُطلق تطبيق “سناب شات سبوتلايت”، وهو عبارة عن شبكة للمحتوى الذي ينتجه المستخدمون.