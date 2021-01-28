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جونسون: أتحمل كامل المسؤولية عن وفاة 100 ألف بكورونا

جونسون: أتحمل كامل المسؤولية عن وفاة 100 ألف بكورونا
http://almnatiq.net/?p=944056
المناطق - وكالات

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه يتحمل كامل المسؤولية عما قامت به حكومته بعد أن تخطت البلاد حاجز المائة ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد، مما يشكل الحصيلة الأكبر للوفيات في أوروبا بأكملها.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي في داوننغ ستريت: “إنني آسف بشدة لكل روح تزهق، وبالتأكيد بصفتي رئيساً للوزراء، أتحمل المسؤولية كاملة عن كل ما قامت به الحكومة.”

وعبر عبر جونسون عن أسفه عن فقدان تلك الأرواح بالقول إن “من الصعب حساب الحزن الذي تحمله هذه الإحصائية القاتمة”.

وقدم رئيس الحكومة البريطانية “أعمق تعازيه” لأولئك الذين فقدوا أحباءهم، بمن فيهم “الآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأبناء والبنات والعديد من الأجداد الذين رحلوا بسبب الإصابة بالجائحة”.

وقال جونسون إن معدل الإصابة بالفيروس ظل “مرتفعًا للغاية” على الرغم من قيود الإغلاق التي كانت سارية في إنجلترا منذ 5 يناير.

وأشار إلى أنه سيكشف عن المزيد من التفاصيل في “الأيام والأسابيع القليلة المقبلة” حول “متى وكيف سيتم فتح البلاد مرة أخرى”.

وكانت قد أظهرت الحصيلة اليومية لوزارة الصحة البريطانية تسجيل 1631 وفاة إضافية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوباء إلى 100 ألف و162 وفاة.

وبتسجيل المملكة المتحدة لحصيلة وفيات تتجاوز 100 ألف وفاة بفيروس كورونا، تصبح بذلك أصغر دولة تشهد مثل هذه الحصيلة القاتمة.

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