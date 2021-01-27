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“تكافل” تصرف إعانات الفصل الدراسي الثاني

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“تكافل” تصرف إعانات الفصل الدراسي الثاني

“تكافل” تصرف إعانات الفصل الدراسي الثاني
http://almnatiq.net/?p=944069
المناطق - واس

أودعت مؤسسة تكافل الخيرية مبالغ إعانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، حيث تم إيداع مبالغ الإعانة في حسابات المدارس التي بدورها ستقوم بتقديم الدعم للطلاب والطالبات المستحقين.
وشملت إعانات الفصل الدراسي الثاني أكثر من 272 ألف طالب وطالبة يدرسون في أكثر من 17 ألف مدرسة حكومية بمبلغ تجاوز 136 مليون ريال. ويمثل هذا الدعم الدفعة الثانية من الإعانات المالية للعام الدراسي الحالي التي تقدمها المؤسسة لطلاب وطالبات التعليم العام المحتاجين في المملكة وبدعم سخي من الحكومة الرشيدة -حفظها الله-.
وقدمت “تكافل” شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على دعمهم المستمر للمؤسسة ولكل ما يدعم الطلاب المحتاجين لمواصلة تعليمهم واستمرار نجاح تحصيلهم الدراسي.
وتشمل هذه الإعانات طلاب وطالبات تكافل الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق المعتمدة في المؤسسة الذين تم تحديدهم من خلال معالجة بيانات الطلاب وأولياء أمورهم حسب بياناتهم الرسمية المسجلة في وزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
مما يذكر أن تكافل تقدم عدداً من برامج الدعم الأخرى “المادي والمعنوي والتعليمي” للطلاب والطالبات المستفيدين لتساندهم بالاستمرار في دراستهم وتحسين فرصهم الوظيفية والعملية، كما قدمت المؤسسة مبادرة التمكين الرقمي التي تم من خلالها توزيع أكثر من 150 ألف جهاز لوحي لتمكين الطلاب من الدراسة – عن بعد -. وتقدم أيضاً برامج التدريب وبرامج التحفيز وتشجيع المتفوقين كجائزة “تفوّق”، وبرامج الدعم العيني “كسوتي” وبرامج الدعم التعليمي “دروس التقوية الإلكترونية”، كما يمكن لطلبة تكافل الاطلاع على هذه البرامج والمشاريع، والتسجيل فيها عن طريق موقع المؤسسة www.takaful.org.sa.

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