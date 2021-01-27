د. البخيتي: الاستراتيجية الجديدة للمعهد 2023 تترجم الدعم السخي من قبل قيادتنا لكافة الأجهزة الحكومية

الدمام - المناطق

أكد مدير عام فرع معهد الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية الدكتور محمد البخيتي، على الدعم اللامحدود من قبل قيادتنا الرشيدة “وفقها الله” لكافة قطاعات الدولة، وحرصها على تهيئة بيئة العمل واستحداث البرامج واستثمار التقنيات الحديثة بما يكفل تحقيق الجودة الشاملة تجاه الخدمات والمنتجات التي تقدمها للمستفيدين، وأضاف خير شاهدٍ على ذلك، الدعم اللامحدود الذي يحظى به معهد الإدارة العامة من لدن قيادتنا الرشيدة، والتي ترمي من خلاله الإسهام في تحقيق التنمية الإدارية المستدامة وتطوير القيادات الإدارية وأداء المنظمات ورفع كفاءة موظفي الدولة وإعدادهم علمياً وعملياً، لتحمل مسئولياتهم، علـى نحو يكفل النهوض بمستوى الإدارة، ويدعم جهود الإصلاح والتطوير الإداري بما يتواكب والرؤية الطموحة للمملكة 2030.

ونوه الدكتور محمد البخيتي، إلى مواكبة المعهد بإشراف مباشر من قبل معالي المدير العام للمعهد الدكتور بندر بن أسعد السجان، لهذا الدعم السخي من قبل قيادتنا الرشيدة “اعزها الله” وترجمته على أرض الواقع من خلال اطلاق الاستراتيجية الجديدة للمعهد 2023 مؤخراً، والتي تحمل على عاتقها 80 مشروعاً و21 مبادرة و32 مؤشر أداء، تعمل جميعها باتجاه تعزيز ودفع عجلة دور المعهد وفروعه المنتشرة في مناطق المملكة، للعمل كمؤسسة رائدة تدعم التنمية الإدارية في المملكة، وتتخذ من المبادرة وسرعة الاستجابة والابتكار منهج عمل يمكّن القطاعات الحكومية من تحقيق أهدافها في صناعة المستقبل الواعد وتحقيق الرؤية الطموحة.