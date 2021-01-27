أمير الشرقية يلتقي معالي الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء

الدمام - المناطق

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم (الأربعاء) معالي الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء الدكتور هشام سعد الجضعي يرافقه الأستاذ سامي الصقر نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات والأستاذ سعد عبدالله الغامدي مساعد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات الأستاذ تركي الجالسي المدير التنفيذي للقطاع الشرقي.

واطلع سمو الأمير على التقرير السنوي للهيئة وأشاد بالدور الذي تقوم به من خدمات كبيرة، موجهاً بأهمية تعزيز وتقوية الأداء بفرع الهيئة في المنطقة الشرقية.

من جهته أكد الجضعي أنه رغم وجود الجائحة التي أصابت العالم فقد قامت الهيئة بالعديد من الأعمال المميزة في المنطقة الشرقية وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية و تم تنفيذ العديد من حملات التفتيش على المستودعات والصيدليات .

وقدم الجضعي شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على حرصه الدائم وتوجيهاته المستمرة للنهوض بكل ما من شأنه رفع الوعي وتحسين معدلات جودة الحياة الصحية للمواطنين والمقيمين.