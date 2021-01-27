تعليم عسير يقدم 112 جهازاً و 400 شريحة بيانات لأبناء الشهداء

المناطق - عسير

قدّم مكتب وفاء لرعاية أبناء الشهداء ومنسوبي التعليم المتوفين في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، حزمة من البرامج والخدمات لمستفيديه خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجاري.

وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني أن الإدارة كثفت من جهودها خدمة لهذه الفئة في مجالات تعليمية وصحية ونفسية واجتماعية بما يسهم في تلبية احتياجاتها بشكل عام وفي ظل ظروف جائحة كورونا بشكل خاص وصولاً إلى استمرار تعليمها وتوفير السبل المساعدة لها.

بدورها بينت مديرة المكتب عائشة مبارك أنه جرى العمل خلال الفصل الماضي على حصر الفئات المستهدفة عبر نظام نور ومتابعة تقديم الرعاية والمساعدات للمستفيدين والمستفيدات والوقوف على التحصيل العلمي للطلاب والطالبات والخدمات الإرشادية، وتفعيل اتفاقات وشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية لتقديم الدعم العيني والامتيازات والتسهيلات وتجويد الخدمات المقدمة والمشاركة في الفعاليات والمناسبات الخاصة.

وأشارت إلى أن عدد المستفيدين والمستفيدات من خدمات المكتب بلغ 624 طالباً وطالبة، وجرى تقديم 27 خدمة في المجال التعليمي منها تسليم 112 جهاز حاسب آلي، وتسليم 400 شريحة بيانات وتقديم دورات مجانية في اختبارات القدرات والتحصيل، إلى جانب تقديم العديد من الخدمات في المجال الارشادي ومنها خدمة رفد وفاء، التي تسهم في إيجاد حلول مناسبة للمشكلات التعليمية والصحية والنفسية والاجتماعية للمستفيدين بلغت 42 خدمة مختلفة، إضافة إلى مشروع الحقيبة المدرسية ومشروع كسوة العيد ورحلة العمرة.

وأضافت أنه تم تنفيذ مبادرات وطنية منها تسمية بعض القاعات التدريبية بأسماء شهداء الوطن وأسماء المعلمات المتوفيات ، وتقديم مشروع سقيا الوفاء صدقة لشهداء الواجب ، ومشروع ذكرى الوفاء صدقة للمعلمين المتوفين ، إضافة إلى تقديم العديد من الخصومات للمستفيدين مع القطاع الخاص شملت 11 مستشفى ومختبراً وطنياً ،و 7 مدارس ومعاهد أهلية وناديين رياضيين و4 مشاغل ومراكز نسائية و 4 مكتبات.