تعرف على الضوابط الجديدة للبقالات والتموينات وموعد تطبيقها

المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، عن عدد من الضوابط والاشتراطات تُطبق في البقالات والتموينات على مرحلتين.

ولفتت الوزارة إلى أن بداية المرحلة الأولى من تطبيق الضوابط في 10 فبراير المقبل، وحددت الضوابط الواجب توافرها في هذه المرحلة بوجود شهادات صحية سارية المفعول، وترخيص ساري المفعول، إضافةً إلى وجود تسعيرة على جميع المنتجات، وكاميرات للمراقبة.

كما أوضحت الوزارة أن 29 يونيو 2021 لبداية المرحلة الثانية من تطبيق الضوابط، والتي تشمل توفير نظام لإصدار الفواتير الإلكترونية، والالتزام بمواصفات اللوحات الجديدة، ووجود واجهة شفافة بالكامل، وتركيب سحاب خارجي يسمح بالروية.

وبينت أن ضوابط هذه المرحلة تشمل أيضًا نظافة الأرضيات والأسقف والجدران والأرفف وأماكن التخزين، ونظافة وحدات التبريد والتجميد والمناطق المحيطة بها، والالتزام بالحد الأدنى للمسافة بين الأرفف.

وأشارت إلى أن من بين الضوابط المطلوبة في المرحلة الثانية؛ تخزين معدات وأدوات التنظيف بعيدا عن المواد الغذائية، ووجود أسطوانات إطفاء حريق متحركة، وتعليق صندوق الإسعافات الأولية.