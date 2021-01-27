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أسترازينيكا: لم ننسحب من الاجتماع مع المسؤولين الأوروبيين

أسترازينيكا: لم ننسحب من الاجتماع مع المسؤولين الأوروبيين

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أسترازينيكا: لم ننسحب من الاجتماع مع المسؤولين الأوروبيين

أسترازينيكا: لم ننسحب من الاجتماع مع المسؤولين الأوروبيين
http://almnatiq.net/?p=944096
المناطق - وكالات

قالت شركة “أسترازينيكا”، اليوم، إنها لم ننسحب من الاجتماع مع المسؤولين الأوروبيين ولكن عادت جدولته.

ودافع رئيس شركة أسترازينيكا، أمس، عن خطة توزيع لقاح فيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي، وسط توتر مع الدول الأعضاء بشأن التأخير في إمدادها باللقاح، وحمل الاتحاد المسؤولية لتأخير توقيع اتفاق بينهما.

وقال باسكال سوريوت، لصحيفة لاريبوبليكا الإيطالية، إن فريقه يعمل “على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمعالجة المشكلات العديدة المتعلقة بإنتاج اللقاح”.

وأضاف أن الإنتاج “تأخر بشكل أساسي شهرين عن الموعد الذي كنا نريده”.

وأوضح أيضا أن قرار الاتحاد الأوروبي المتأخر بتوقيع العقود جعل الوقت ضيقا لتحديد مناطق الخلل في الإمدادات.

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