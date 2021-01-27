أمير القصيم يشيد بنشاط جمعية الرحّالة

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http://almnatiq.net/?p=944099
المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه اليوم , رئيس مجلس إدارة جمعية الرحّالة إبراهيم المطيري , وأعضاء مجلس الإدارة .
واستمع سموه خلال الاستقبال لشرحٍ عن أهداف وأعمال وبرامج الجمعية ، وآلية عمل تلك البرامج وأنشطة الجمعية ، مشيداً بمثل هذه المبادرات الوطنية وإقامة مثل هذه الجمعيات , التي تعزز الوعي الرياضي ، ومدى أهمية التكاتف بين أفراد المجتمع ، مشيراً إلى أهمية تركيز الرحالة على جانب التوعية بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ، متمنياً لهم التوفيق في أعمالهم .
حضر اللقاء مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الدكتور فهد المطلق ، ومدير فرع وزارة الرياضة بالقصيم عبدالعزيز السناني.

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