أمير القصيم يشيد بنشاط جمعية الرحّالة

المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه اليوم , رئيس مجلس إدارة جمعية الرحّالة إبراهيم المطيري , وأعضاء مجلس الإدارة .

واستمع سموه خلال الاستقبال لشرحٍ عن أهداف وأعمال وبرامج الجمعية ، وآلية عمل تلك البرامج وأنشطة الجمعية ، مشيداً بمثل هذه المبادرات الوطنية وإقامة مثل هذه الجمعيات , التي تعزز الوعي الرياضي ، ومدى أهمية التكاتف بين أفراد المجتمع ، مشيراً إلى أهمية تركيز الرحالة على جانب التوعية بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ، متمنياً لهم التوفيق في أعمالهم .

حضر اللقاء مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الدكتور فهد المطلق ، ومدير فرع وزارة الرياضة بالقصيم عبدالعزيز السناني.