استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه اليوم , رئيس مجلس إدارة جمعية الرحّالة إبراهيم المطيري , وأعضاء مجلس الإدارة .
واستمع سموه خلال الاستقبال لشرحٍ عن أهداف وأعمال وبرامج الجمعية ، وآلية عمل تلك البرامج وأنشطة الجمعية ، مشيداً بمثل هذه المبادرات الوطنية وإقامة مثل هذه الجمعيات , التي تعزز الوعي الرياضي ، ومدى أهمية التكاتف بين أفراد المجتمع ، مشيراً إلى أهمية تركيز الرحالة على جانب التوعية بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ، متمنياً لهم التوفيق في أعمالهم .
حضر اللقاء مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الدكتور فهد المطلق ، ومدير فرع وزارة الرياضة بالقصيم عبدالعزيز السناني.
أمير القصيم يشيد بنشاط جمعية الرحّالة
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه اليوم , رئيس مجلس إدارة جمعية الرحّالة إبراهيم المطيري , وأعضاء مجلس الإدارة .
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