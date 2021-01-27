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قريبا.. بدء إجراء التجارب السريرية لأول لقاح سعودي مضاد لـ “كورونا”

قريبا.. بدء إجراء التجارب السريرية لأول لقاح سعودي مضاد لـ “كورونا”
http://almnatiq.net/?p=944104
المناطق - الرياض

أوضح مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الأستاذ الدكتور عبدالله الربيش، أن الجامعة ستبدأ قريباً إجراء التجارب السريرية لأول لقاح سعودي يتم التوصل إليه.

وبين مدير الجامعة أن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ يعمل على تذليل كل الصعاب من أجل تحقيق هذا الهدف، مبيناً أنه سيتم في القريب العاجل توقيع اتفاقية المرحلة الثانية من التجارب مع شركتي “كوبرا” و”آيكون”.

ولفت إلى أن إشادة مجلس الوزراء بالوزارة والجامعات بشأن ما تحقق يؤكد دعم ومتابعة القيادة الرشيدة للجامعات والبحوث العلمية.

وكان فريق من معهد الأبحاث والاستشارات الطبية بجامعة الإمام عبدالرحمن نجح في التوصل إلى اللقاح، الذي اجتاز مرحلة إجراء التجارب ما قبل السريرية.

واستعرضت قائدة الفريق البحثي الذي توصل للقاح الدكتورة إيمان المنصور، ميزات اللقاح السعودي، مشيرة إلى أنه يعتمد على تقنية DNA، والتي لا تحتاج إلى درجات حرارة شديدة البرودة، وهو ما يسهل عملية نقله، إذ يمكن حفظه في درجة تبريد 4 مئوية، وأن عملية التخزين يمكن أن تستمر لمدة عام كامل.

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