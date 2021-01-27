“الصحة”: أربع وفيات و216 إصابة جديدة بـ “كورونا”

المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل أربع حالات وفاة، و216 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد – 19).

وأوضح التقرير اليومي لمستجدات فيروس كورونا الصادر عن وزارة الصحة تسجيل 205 حالة تعافي جديدة ترفع إجمالي عدد المتعافين إلى 358545 حالة.

كما أبرز التقرير أن عدد الحالات النشطة المصابة بالفيروس وصل إلى 2115 حالة من بينها 348 حالة حرجة.

وبحسب التقرير، شهدت منطقة الرياض تسجيل أعلى عدد حالات إصابات بالفيروس المستجد، وتليها منطقة مكة المكرمة، فيما سجلت منطقة تبوك أقل عدد حالات إصابة بالفيروس.