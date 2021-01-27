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لتقليص وقت الانتظار.. “الصحة” تدشن تطبيق “أسنان”

لتقليص وقت الانتظار.. “الصحة” تدشن تطبيق “أسنان”

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لتقليص وقت الانتظار.. “الصحة” تدشن تطبيق “أسنان”

لتقليص وقت الانتظار.. “الصحة” تدشن تطبيق “أسنان”
http://almnatiq.net/?p=944121
المناطق - واس

دشّنت وزارة الصحة اليوم البرنامج الإلكتروني (أسنان) وهو نظام لإدارة وربط عيادات الأسنان مع أرشفة الصور الطبية ونظام معامل الأسنان لمراكز وعيادات طب الأسنان، وذلك بحضور وكيل الوزارة للخدمات العلاجية الدكتور طريف الأعمى .

وتسعى الوزارة من خلال هذا البرنامج إلى تسهيل الحصول على الخدمات الصحية في عيادات طب الأسنان والعمل على تقليص وقت الانتظار للحصول على الخدمة ، حيث سيُسهم بإذن الله في تقليل قوائم الانتظار لعيادات الأسنان وتوحيد فترات العلاج وربطها بنظام ترميز طبي عالمي.

وأبانت الصحة أن هذا المشروع سيغطي جميع مراكز ومجمعات طب الأسنان التخصصية في المملكة بمجموع 905 عيادات تخصصية وأكثر من 2000 عيادة أسنان أولية ، سيتم ربطها جميعاً بملف إلكتروني موحد مما يُحقق سرعة الحصول على المعلومات والاستشارات الطبية بين المناطق وإعداد التقارير والإحصائيات وكذلك مؤشرات أداء العمل التي تُسهم في تحسين وتجويد الخدمة المقدمة.

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