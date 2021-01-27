أمير عسير يدشن مصنعاً لإنتاج أجهزة وأشرطة سكر الدم

المناطق - عسير

دشن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير أمس, مصنعاً متخصصاً في صناعة وإنتاج أشرطة وأجهزة قياس سكر الدم, وذلك في المدينة الصناعية الثانية بالمنطقة ” مدن”.

ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع نصف مليار شريط، ومليون ونصف المليون جهاز لقياس سكر الدم.