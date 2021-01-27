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بحضور أمير المنطقة.. إدارة تعليم الحدود الشمالية و فرع وزارة البيئة يوقعان مذكرة تفاهم

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بحضور أمير المنطقة.. إدارة تعليم الحدود الشمالية و فرع وزارة البيئة يوقعان مذكرة تفاهم

بحضور أمير المنطقة.. إدارة تعليم الحدود الشمالية و فرع وزارة البيئة يوقعان مذكرة تفاهم
http://almnatiq.net/?p=944170
المناطق - الحدود الشمالية

شهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، في ديوان محافظة رفحاء ، توقيع مذكرة التفاهم بين فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وإدارة التعليم بالمنطقة ، وتستهدف المذكرة تعزيز التعاون المشترك للاستثمار الأمثل للموارد البشرية ودعم مشاركة أفراد المجتمع من الأهالي والموظفين والطلاب في القطاعين العام والخاص في برامج وفعاليات ومبادرات حماية البيئة وتنمية الفكر في الحفاظ على البيئة بتنفيذ أعمال التشجير ، وتفعيل مشاركة المتطوعين ، وإعداد الدراسات والاستشارات المشتركة وتبادل المعلومات والخبرات في كل من شأنه تعزيز وتطوير العمل المشترك بين الطرفين .
ورحب سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بهذه الاتفاقية لما لها من أثر بالغ حال تفعيلها بالصورة السليمة في غرس قيم ومفاهيم تنمية البيئة وحمايتها والمحافظة على نظافتها في نفوس الطلاب منذ الصغر، مبيناً سموه أن ممارسة الطلاب للأنشطة البيئية سيعزز مهاراتهم في هذا المجال لتكون عادة حميدة لهم مستقبلاً.
وأكد سموه أن التنمية البيئية باتت من أهم القضايا على المستوى المحلي والدولي، مشيداً سموه بالتطويرات التشريعية والهيكلية والإجرائية التي شهدها قطاع البيئة تطبيقاً لمستهدفات رؤية 2030 في هذا الشأن, منوها بالدعم السخي الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لجميع المناطق والقطاعات.

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