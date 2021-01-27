احدث الأخبار

وفد من قوة دفاع البحرين يزور جامعة الإمام عبد الرحمن ويتعرف على كلياتها
منوعات
 “الطيران المدني” والجانب البلغاري ينسقان لتنشيط حركة النقل الجوي بين البلدين
أبرز المواد
 بحضور أمير المنطقة.. إدارة تعليم الحدود الشمالية و فرع وزارة البيئة يوقعان مذكرة تفاهم
أبرز المواد
 ضبط 19 مخالفة لـ”تدابير كورونا” في الشرقية
أبرز المواد
 غولدمان ساكس يتوقع تسارع الاقتصاد العالمي هذا العام
أبرز المواد
 ” حائل”.. باقات نموذجية في موسم “شتاء السعودية”
أبرز المواد
 ولي العهد vs القيادة
أبرز المواد
 الرميان: المملكة تتطلع إلى خلق فرص للاستثمار وازدهار الاقتصاد
أبرز المواد
 وزير العدل يدشن مركز المصالحة لتقريب وجهات النظر بين المتخاصمين
أبرز المواد
 خادم الحرمين يأمر بترقية (27) قاضيًا بديوان المظالم
أبرز المواد
 أمير عسير يدشن مصنعاً لإنتاج أجهزة وأشرطة سكر الدم
أبرز المواد
 التميمي: ضوابط التأمين على المركبات المؤجرة تلزم المؤجر باختيار أفضل الشركات
أبرز المواد
وفد من قوة دفاع البحرين يزور جامعة الإمام عبد الرحمن ويتعرف على كلياتها

وفد من قوة دفاع البحرين يزور جامعة الإمام عبد الرحمن ويتعرف على كلياتها

منوعات
“الطيران المدني” والجانب البلغاري ينسقان لتنشيط حركة النقل الجوي بين البلدين

“الطيران المدني” والجانب البلغاري ينسقان لتنشيط حركة النقل الجوي بين البلدين

أبرز المواد
بحضور أمير المنطقة.. إدارة تعليم الحدود الشمالية و فرع وزارة البيئة يوقعان مذكرة تفاهم

بحضور أمير المنطقة.. إدارة تعليم الحدود الشمالية و فرع وزارة البيئة يوقعان مذكرة تفاهم

أبرز المواد
ضبط 19 مخالفة لـ”تدابير كورونا” في الشرقية

ضبط 19 مخالفة لـ”تدابير كورونا” في الشرقية

أبرز المواد

“الطيران المدني” والجانب البلغاري ينسقان لتنشيط حركة النقل الجوي بين البلدين

“الطيران المدني” والجانب البلغاري ينسقان لتنشيط حركة النقل الجوي بين البلدين
http://almnatiq.net/?p=944179
المناطق - واس

التقى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي بن أحمد المنصوري اليوم، نائبة رئيس مجلس الوزراء البلغاري للاقتصاد والسياسة السكانية وزيرة السياحة ماريانا نيكولوفا، بحضور عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد، وذلك في مقر الهيئة بالرياض.

وجرى خلال اللقاء، بحث ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال النقل الجوي والتنمية الاقتصادية بين المملكة وبلغاريا، ويأتي أبرزها التنسيق المستمر لتنشيط حركة النقل الجوي بين البلدين، ورفع مستوى العمل المشترك في مجال الاستثمار، ووضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية المزمع توقيعها مستقبلاً بشأن الخدمات الجوية بين المملكة وجمهورية بلغاريا، إضافة إلى استعراض فرص الاستثمارية في مجال المطارات والمناطق اللوجستية في البلدين.

روابط ذات صلة

وفد من قوة دفاع البحرين يزور جامعة الإمام عبد الرحمن ويتعرف على كلياتها

وفد من قوة دفاع البحرين يزور جامعة الإمام عبد الرحمن ويتعرف على كلياتها
بحضور أمير المنطقة.. إدارة تعليم الحدود الشمالية و فرع وزارة البيئة يوقعان مذكرة تفاهم

بحضور أمير المنطقة.. إدارة تعليم الحدود الشمالية و فرع وزارة البيئة يوقعان مذكرة تفاهم
ضبط 19 مخالفة لـ”تدابير كورونا” في الشرقية

ضبط 19 مخالفة لـ”تدابير كورونا” في الشرقية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*