وزير الخارجية يستقبل عضو المجلس السيادي الانتقالي السوداني

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استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بالرياض اليوم، عضو المجلس السيادي الانتقالي لجمهورية السودان محمد الفكي سليمان.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقد أقام سمو وزير الخارجية مأدبة غداء تكريماً لعضو المجلس السيادي الانتقالي السوداني والوفد المرافق له.

حضر اللقاء ومأدبة الغداء، معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان.