احدث الأخبار

“الأراضي البيضاء”: الانتهاء من تطوير 4 أراضِ توفّر 1600 قطعة سكنية من قبل ملاكها في الرياض
الاقتصاد
 وزير التعليم يبحث مع سفراء تونس والمكسيك والهند مجالات التعاون المشترك
أبرز المواد
 منسقة الأمم المتحدة لدى المملكة: نتابع باهتمام قصة نجاح التعليم عن بُعد في السعودية وتقدمها عالمياً
أبرز المواد
 هيئة المنافسة توافق على اندماج بنكي سامبا والأهلي
أبرز المواد
 اللجنة الأمنية في إمارة الرياض تغلق 4 محلات وتضبط 600 بدلة عسكرية و2500 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات المخالفة
منطقة الرياض
 الشركة الوطنية للإسكان (NHC) توقع اتفاقية لتصميم المساجد والإشراف على بنائها في مشاريعها
أبرز المواد
 “البيئة” والاوقاف تطرح 15 ألف قطعة أرض وقف زراعية للاستثمار جنوب غرب المملكة
أبرز المواد
 الصحة العالمية : القضاء على كورونا يعتمد على التقاسم العادل للقاحات و 10 دول وزعت 75% من اللقاحات
أبرز المواد
 الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن أكاديمية الوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام
أبرز المواد
 وزير الخارجية يستقبل عضو المجلس السيادي الانتقالي السوداني
أبرز المواد
 وفد من قوة دفاع البحرين يزور جامعة الإمام عبد الرحمن ويتعرف عليها
أبرز المواد
 “الطيران المدني” والجانب البلغاري ينسقان لتنشيط حركة النقل الجوي بين البلدين
أبرز المواد
“الأراضي البيضاء”: الانتهاء من تطوير 4 أراضِ توفّر 1600 قطعة سكنية من قبل ملاكها في الرياض

“الأراضي البيضاء”: الانتهاء من تطوير 4 أراضِ توفّر 1600 قطعة سكنية من قبل ملاكها في الرياض

الاقتصاد
وزير التعليم يبحث مع سفراء تونس والمكسيك والهند مجالات التعاون المشترك

وزير التعليم يبحث مع سفراء تونس والمكسيك والهند مجالات التعاون المشترك

أبرز المواد
منسقة الأمم المتحدة لدى المملكة: نتابع باهتمام قصة نجاح التعليم عن بُعد في السعودية وتقدمها عالمياً

منسقة الأمم المتحدة لدى المملكة: نتابع باهتمام قصة نجاح التعليم عن بُعد في السعودية وتقدمها عالمياً

أبرز المواد
هيئة المنافسة توافق على اندماج بنكي سامبا والأهلي

هيئة المنافسة توافق على اندماج بنكي سامبا والأهلي

أبرز المواد

“الأراضي البيضاء”: الانتهاء من تطوير 4 أراضِ توفّر 1600 قطعة سكنية من قبل ملاكها في الرياض

“الأراضي البيضاء”: الانتهاء من تطوير 4 أراضِ توفّر 1600 قطعة سكنية من قبل ملاكها في الرياض
http://almnatiq.net/?p=944222
المناطق - الرياض

أعلن برنامج “الأراضي البيضاء” التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن الانتهاء من تطوير 4 أراضِ خاضعة للرسوم من قِبل ملاكها في مدينة الرياض بمساحة تتجاوز (877) ألف م2.
وأوضح البرنامج في بيان صحافي اليوم، أن الأراضي توفّر 1600 قطعة سكنية، وذلك في إطار استهداف البرنامج مكافحة الممارسات الاحتكارية للأراضي والمساهمة في إيجاد سوق عقاري متوازن، وتُعنى المرحلة الحالية بالأراضي غير المُطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر والواقعة ضمن النطاق المُعلن عنه عند إطلاق البرنامج في مرحلته الأولى عام 2016م.
وبيّن البرنامج أن الرسوم لا تُطبّق عند إنجاز تطوير الأرض بالاعتماد النهائي للمخطط أو بناءه خلال سنة من تاريخ صدور “أمر السداد”، بهدف تحفيز التطوير وزيادة المعروض من الأراضي المُطورة والحد من الممارسات الاحتكارية، بما يعود بالنفع على المواطنين أولاً ويسهم في زيادة المعروض العقاري، مشيرا إلى أن العديد من الأراضي الخاضعة للرسوم طُورت خلال الفترة الماضية.
وأكد أن تطبيق الرسوم يحقق أهدافه من خلال تفاعل أصحاب الأراضي الخام بتطويرها أو الشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لإنشاء مشاريع سكنية جديدة توفّر وحدات للمواطنين، بالإضافة إلى العديد من الأراضي الخام الخاضعة للرسوم ويجري تطويرها في المدن المستهدفة حالياً، مبينًا أن جزءًا من العوائد المُحصلة خلال الفترة الماضية صُرفت لتطوير البنية التحتية في عدد من المشاريع الإسكانية حول المملكة كما نصت عليه اللائحة التنفيذية للبرنامج.
يُذكر أن برنامج “الأراضي البيضاء” استكمل التجهيزات النهائية لتطبيق الرسوم في مدن إضافية، مثل : (المدينة المنورة وحاضرة عسير) في نهاية 2020م، لتضاف إلى كل من الرياض وجدة ومكة المكرمة وحاضرة الدمام، ويمكن الاطلاع على كافة تفاصيل الدورات الفوترية المتعلقة بالمدن الخاضعة للنظام من خلال زيارة الرابط : https://lands.housing.sa/ar.

روابط ذات صلة

هيئة المنافسة توافق على اندماج بنكي سامبا والأهلي

هيئة المنافسة توافق على اندماج بنكي سامبا والأهلي
اللجنة الأمنية في إمارة الرياض تغلق 4 محلات وتضبط 600 بدلة عسكرية و2500 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات المخالفة

اللجنة الأمنية في إمارة الرياض تغلق 4 محلات وتضبط 600 بدلة عسكرية و2500 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات المخالفة
“البيئة” والاوقاف تطرح 15 ألف قطعة أرض وقف زراعية للاستثمار جنوب غرب المملكة

“البيئة” والاوقاف تطرح 15 ألف قطعة أرض وقف زراعية للاستثمار جنوب غرب المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*