احدث الأخبار

نزاهة: القبض على 27 شخصا تورطوا في تحويل 11.5 مليار ريال خارج المملكة
أبرز المواد
 “الأراضي البيضاء”: الانتهاء من تطوير 4 أراضِ توفّر 1600 قطعة سكنية من قبل ملاكها في الرياض
الاقتصاد
 وزير التعليم يبحث مع سفراء تونس والمكسيك والهند مجالات التعاون المشترك
أبرز المواد
 منسقة الأمم المتحدة لدى المملكة: نتابع باهتمام قصة نجاح التعليم عن بُعد في السعودية وتقدمها عالمياً
أبرز المواد
 هيئة المنافسة توافق على اندماج بنكي سامبا والأهلي
أبرز المواد
 اللجنة الأمنية في إمارة الرياض تغلق 4 محلات وتضبط 600 بدلة عسكرية و2500 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات المخالفة
منطقة الرياض
 الشركة الوطنية للإسكان (NHC) توقع اتفاقية لتصميم المساجد والإشراف على بنائها في مشاريعها
أبرز المواد
 “البيئة” والاوقاف تطرح 15 ألف قطعة أرض وقف زراعية للاستثمار جنوب غرب المملكة
أبرز المواد
 الصحة العالمية : القضاء على كورونا يعتمد على التقاسم العادل للقاحات و 10 دول وزعت 75% من اللقاحات
أبرز المواد
 الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن أكاديمية الوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام
أبرز المواد
 وزير الخارجية يستقبل عضو المجلس السيادي الانتقالي السوداني
أبرز المواد
 وفد من قوة دفاع البحرين يزور جامعة الإمام عبد الرحمن ويتعرف عليها
أبرز المواد
نزاهة: القبض على 27 شخصا تورطوا في تحويل 11.5 مليار ريال خارج المملكة

نزاهة: القبض على 27 شخصا تورطوا في تحويل 11.5 مليار ريال خارج المملكة

أبرز المواد
“الأراضي البيضاء”: الانتهاء من تطوير 4 أراضِ توفّر 1600 قطعة سكنية من قبل ملاكها في الرياض

“الأراضي البيضاء”: الانتهاء من تطوير 4 أراضِ توفّر 1600 قطعة سكنية من قبل ملاكها في الرياض

الاقتصاد
وزير التعليم يبحث مع سفراء تونس والمكسيك والهند مجالات التعاون المشترك

وزير التعليم يبحث مع سفراء تونس والمكسيك والهند مجالات التعاون المشترك

أبرز المواد
منسقة الأمم المتحدة لدى المملكة: نتابع باهتمام قصة نجاح التعليم عن بُعد في السعودية وتقدمها عالمياً

منسقة الأمم المتحدة لدى المملكة: نتابع باهتمام قصة نجاح التعليم عن بُعد في السعودية وتقدمها عالمياً

أبرز المواد

نزاهة: القبض على 27 شخصا تورطوا في تحويل 11.5 مليار ريال خارج المملكة

نزاهة: القبض على 27 شخصا تورطوا في تحويل 11.5 مليار ريال خارج المملكة
http://almnatiq.net/?p=944225
المناطق - الرياض

صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت بالتعاون مع البنك المركزي السعودي إجراءاتها حيال المعلومات المتوفرة لديها عن تورط عدد من موظفي البنوك في تلقي رشاوى من تشكيل عصابي مكون من مجموعة مقيمين ورجال أعمال، مقابل إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة، وبإجراء التحريات الميدانية وتحليل الحسابات البنكية للكيانات التجارية وربطها بالواردات الجمركية، اتضح أن المبالغ النقدية مجهولة المصدر المودعة بحسابات تلك الكيانات التجارية بلغت (11,590,209,169) أحد عشر ملياراً وخمسمائة وتسعين مليوناً ومائتان وتسعة آلاف ومائة وتسعة وستين ريال تم تحويلها إلى خارج المملكة، وعليه فقد تم القبض على (5) مقيمين أثناء توجههم لأحد البنوك لإيداع مبلغ (9.784.268) تسعة ملايين وسبعمائة وأربعة وثمانين ألفاً ومئتان وثمانية وستين ريال نقداً كان بحوزتهم.

كما تم القبض على (7) رجال أعمال، و(12) موظف بنك، وضابط صف بشرطة إحدى المناطق، و(5) مواطنين، و(2) مقيمين، لتورطهم في جرائم الرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذهم الوظيفي في الكسب المالي غير المشروع، والتستر التجاري، وغسل الأموال، وذلك على النحو الآتي:

أولاً: قيام أحد رجال الأعمال بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية باسمه واسم زوجته وابنه وفتح حسابات بنكية، وتمكين مقيمين من استخدام تلك الحسابات مقابل مبلغ شهري يحصل عليه رجل الأعمال، حيث يتم استخدام الحسابات من قبل المقيمين في إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بتواطؤ موظفي البنوك مقابل حصولهم على مبالغ مالية وهدايا عينية، كما قام رجل الأعمال بدفع مبلغ (300.000) ثلاثمائة ألف ريال، لضابط صف بشرطة إحدى المناطق مقابل تعطيل قضيته المتعلقة بالاشتباه بتعاملاته المالية والمنظورة لدى شرطة المنطقة، ودفع مبلغ (4.000.000) أربعة ملايين ريال لمواطنين (وسطاء) مقابل سعيهم لتعطيل ذات القضية لدى النيابة العامة.

ثانياً: قيام (5) رجال أعمال بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية وفتح حسابات بنكية وتمكين مقيمين من استخدام تلك الحسابات مقابل مبلغ شهري يتحصلون عليه، حيث يتم استخدام الحسابات من قبل المقيمين في إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بتواطؤ موظفي البنوك مقابل حصولهم على مبالغ مالية وهدايا عينية.

ثالثاً: قيام “مدير فرع أحد البنوك” بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية وفتح حسابات بنكية وتمكين مقيمين من استخدام تلك الحسابات مقابل مبلغ شهري يحصل عليه، حيث يتم استخدام الحسابات من قبل المقيمين في إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بتواطؤ موظفي البنوك مقابل حصولهم على مبالغ مالية وهدايا عينية.

رابعاً: قيام أحد رجال الأعمال باستقدام وافد من المشار لهم أعلاه وتمكينه من العمل الحر داخل المملكة مقابل حصوله على مبلغ شهري.

وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحقه دون تهاون.

كما تشكر الهيئة المواطنين والمقيمين على تعاونهم في الإبلاغ عبر قنوات الهيئة المتاحة ومنها هاتف رقم (980) عن أي ممارسات منطوية على الفساد المالي أو الإداري بكافة أشكاله ومستوياته.

روابط ذات صلة

وزير التعليم يبحث مع سفراء تونس والمكسيك والهند مجالات التعاون المشترك

وزير التعليم يبحث مع سفراء تونس والمكسيك والهند مجالات التعاون المشترك
منسقة الأمم المتحدة لدى المملكة: نتابع باهتمام قصة نجاح التعليم عن بُعد في السعودية وتقدمها عالمياً

منسقة الأمم المتحدة لدى المملكة: نتابع باهتمام قصة نجاح التعليم عن بُعد في السعودية وتقدمها عالمياً
هيئة المنافسة توافق على اندماج بنكي سامبا والأهلي

هيئة المنافسة توافق على اندماج بنكي سامبا والأهلي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*