صحة الجوف : رصدنا مواقع قلة الالتزام بالاحترازات و كثفنا حملات التوعية فيها

المناطق - الجوف

كشفت المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الجوف أنها رصدت المواقع التي يقل التزام مرتاديها بتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا الجديد, في لبس الكمام والتباعد الجسدي والمحافظة على العدد المسموح تواجده في الموقع.

وبينت أن فرقها بمشاركة التطوع الصحي كثفت جولات التوعية في هذه المواقع خلال الأيام الماضية, وقامت بتوزيع الكمامات على الزوار, وحثهم على تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية.

وبينت الصحة في الجوف أنها تواصل جولات التوعية الصحية المكثفة لحث المجتمع على ضرورة مواصلة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية, حيث قامت بزيارة للأسواق والمحطات ومواقع الصناعية.

كما شملت الجولات التوعوية توزيع برشورات طريقة التسجيل لأخذ لقاح كورونا حيث وزعت 10 آلاف برشور خلال الأسبوع الماضي على المقاهي والمطاعم والفنادق والشقق ومواقع التجمعات, وقام المتطوعين بشرح آلية التسجيل للمجتمع ومساعدتهم في ذلك .

تأتي هذه الجولات ضمن حملة #عشان_الجوف , التي أطلقتها صحة الجوف قبل شهرين لمواجهة أنتشار فيروس كورونا الجديد .