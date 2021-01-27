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أمانة الجوف ترصد مخالفات عدم الالتزام بتدابير كورونا وتقوم بـ 2790 جولة ميدانية

أمانة الجوف ترصد مخالفات عدم الالتزام بتدابير كورونا وتقوم بـ 2790 جولة ميدانية

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أمانة الجوف ترصد مخالفات عدم الالتزام بتدابير كورونا وتقوم بـ 2790 جولة ميدانية

أمانة الجوف ترصد مخالفات عدم الالتزام بتدابير كورونا وتقوم بـ 2790 جولة ميدانية
http://almnatiq.net/?p=944238
المناطق - الجوف

تواصل أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها جهودها الرقابية والتوعوية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وضمان تطبيق اشتراطات الصحة العامة، إذ تم خلال الفترة من 8 إلى 15 جمادى الآخرة الجاري بث 6 رسائل توعوية وإرشادية من خلال حسابات وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشف التقرير الأسبوعي لأعمال أمانة الجوف والبلديات التابعة لها لمكافحة فيروس كورونا عن تنفيذ المراقبين الصحيين 2790 جولة ميدانية على الأسواق والمنشآت التجارية لمتابعة الالتزام بالاشتراطات، كما تم تنفيذ 55 جولة مشتركة مع القطاعات المعنية، ورصد 22 مخالفة للإجراءات الاحترازية بالمنشآت.

كما أشار التقرير إلى مصادرة 311 كجم من الأغذية والمنتجات، خلال الجولات الميدانية. وتم تطهير وتعقيم 1410 مواقع، ضمن جهود الإصحاح البيئي التي تتواصل من خلال 75 آلية ومعدة، و 175 كادراً بشرياً مرتبطاً بالإصحاح البيئي.

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