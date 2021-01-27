الأمير فيصل بن نواف يطلع على سير الدراسة في جامعة الجوف ويتسلم التقرير السنوي للجامعة

المناطق - الجوف

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، على الخطط التي وضعتها جامعة الجوف لضمان سير العملية التعليمية للفصل الدراسي الثاني في الجامعة، بناءً على الأمر السامي الكريم بإكمال الدراسة – عن بُعد – في جميع مراحل التعليم حتى الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني من العام 1442هـ.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه اليوم، رئيس جامعة الجوف الدكتور محمد بن عبد الله الشايع، الذي سلم سموه التقرير السنوي للجامعة، مشتملاً على إيضاح للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقوم بها الجامعة لضمان سلامة الجميع، مستمعاً لشرح عن عمليات التسجيل للفصل الدراسي الثاني لعدد 20934 طالباً وطالبة في مقرات الجامعة المختلفة.

كما استعرض سمو أمير منطقة الجوف، ما حققته الجامعة من منجزات في جميع المجالات والأنشطة في إطار خطوات الجامعة الهادفة والطموحة في أن تكون مؤسسة متميزة تقدم تعليم جامعي رائد، مع التركيز على تنمية البحوث العلمية، والتوسع في قنوات التواصل مع المجتمع المحلي لتقديم المزيد من الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية وتعزيز جهود تطوير البيئة المحلية.

وفي نهاية اللقاء تسلم سموه التقرير الخاص بندوة مستقبل التنمية العمرانية لمنطقة الجوف (الفرص والتحديات) التي نظمتها الجامعة مؤخراً برعاية سموه، حيث اطلع على توصيات الندوة.

وأكد سمو أمير منطقة الجوف أهمية الدور الفاعل للجامعة في سبيل إعداد المخرجات المؤهلة والتفاعل مع مختلف المناسبات والفعاليات، متمنياً للجميع التوفيق.