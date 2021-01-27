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خلال 400 جولة لمفتشي العمل:

ضبط 47 وافداً في سوق الخضار والتمور بالرياض

ضبط 47 وافداً في سوق الخضار والتمور بالرياض
http://almnatiq.net/?p=944256
المناطق - الرياض

ضبطت فرق التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مساء امس 47 وافداً من مخالفي نظامَي الإقامة والعمل يعملون في احد اسواق الخضار والفواكة والتمور المعروفة بالعاصمة الرياض و تم تسليمهم الى إدارة الوافدين لاستكمال الإجراءات وترحيلهم ، كما حررالمفتشون 42 مخالفة لنظام العمل ولوائحه التنفيذية وتم اتخاذ اللازم حيالها .

جاء ذلك خلال 400 جولة ميدانية نفذها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بالتعاون مع الجهات الشريكة على المنشآت التجارية بمختلف انشطتها للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها .

يذكر ان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض تستقبل البلاغات عن المخالفات عبر تطبيق «معاً للرصد» المتاح عبر الهواتف الذكية، أو بالاتصال على الهاتف الموحد 19911.

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