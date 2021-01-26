“الربيعة” يشكر ” الحبيشي ” بصحة أملج لتفانيه وإخلاصه

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قدم وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، شكره لمدير مستوصف ابو شجرة بأملج حسين عبدالله صالح الحبيشي نظير تفانيه وإخلاصه في خدمة المرضى وغرس قيم المحبة والوفاء، وتقديم خدمات التثقيف الصحي للمراجعين والتي تم ملاحظتها أثناء جولات الزائر السري داخل مستوصف صحي ابو شجرة بأملج

هذا وقدم الحبيشي شكره لوزير الصحة على رسالته، مبين أن هذا يعود للدعم والتوجيه من وزارة الصحة ومسؤولي “صحة تبوك وصحة أملج “، وللجهود التي يبذلها العاملون في مركز صحي ابو شجرة وسعيهم نحو التميز في العمل وخدمة المريض والمراجع.