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البرنامج الوطني لمكافحة التستر يطلق منافسة “تحدي التطبيقات”

البرنامج الوطني لمكافحة التستر يطلق منافسة “تحدي التطبيقات”

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لتمكينها للتوسع وتحفيزها بحملات تسويقية قيمتها مليوني ريال

البرنامج الوطني لمكافحة التستر يطلق منافسة “تحدي التطبيقات”

البرنامج الوطني لمكافحة التستر يطلق منافسة “تحدي التطبيقات”
http://almnatiq.net/?p=944265
المناطق - الرياض

أطلق البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، بالشراكة مع وزارة التجارة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، منافسة (تحدي التطبيقات)، وتهدف لتمكين وتحفيز التطبيقات الناشئة المحلية التي تسهم في تقديم خدمات مميزة للمستخدمين للحد من التستر التجاري، وفق نموذج عمل واضح.

وسيتم تحفيز الفائزين بالمنافسة بحملات تسويقية تصل قيمتها إلى 2 مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى حزمة خدمات تأهيلية وإرشادية مقدمة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت).

وتهدف المنافسة إلى تحفيز ملاك التطبيقات المميزة للمساهمة في مكافحة التستر التجاري عبر تمكين المستهلكين للاعتماد على تطبيقات نظامية سهلة الاستخدام توفر حلول أكثر جودة واستدامة، وتعزيز قوة الاقتصاد الرقمي وزيادة مستوى الشفافية في التعاملات التجارية الرقمية بهدف زيادة الناتج المحلي.

كما تهدف إلى رفع جودة الخدمات المقدمة للعملاء عن طريق تقديم وسائل أكثر عملية تساهم في خفض أسعار السلع، وتسهيل الحصول عليها.

بالإضافة إلى تمكين رواد الأعمال لتسريع نمو تطبيقاتهم عبر تقديم خدمات استشارية وتسويقية توسع من قاعدة عملائهم.

ويمكن لأصحاب التطبيقات الذكية المشاركة في المنافسة، كما يمكن للمستهلكين ترشيح التطبيقات التي يستخدمونها، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك (appschallenge.canp.gov.sa)، وذلك حتى يوم السبت الموافق 20 فبراير 2021.

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