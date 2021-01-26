احدث الأخبار

نائب أمير منطقة المدينة المنورة يفتتح مقر جمعية طيبة للإعاقة الحركية
منطقة المدينة المنورة
 البرنامج الوطني لمكافحة التستر يطلق منافسة “تحدي التطبيقات”
أبرز المواد
 “الربيعة” يشكر ” الحبيشي ” بصحة أملج لتفانيه وإخلاصه
منطقة تبوك
 مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) يستقبل عدداً من سفراء الدول ورؤساء بعثات الهيئات والمنظمات الدولية المعتمدين لدى المملكة
أبرز المواد
 ضبط 47 وافداً في سوق الخضار والتمور بالرياض
منطقة الرياض
 مدير جوازات منطقة الجوف يستقبل مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة
منطقة الجوف
 وزير الاستثمار: المملكة تعاملت مع جائحة كورونا بمرونة عالية وكسبت ثقة المستثمرين
أبرز المواد
 مصر تودع مونديال اليد على يد الدنمارك “حاملة اللقب” برميات الجزاء
أبرز المواد
 بعد 100 ألف ضحية.. جونسون في مهب الانتقاد ومطالب الاستقالة
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن نواف يطلع على سير الدراسة في جامعة الجوف ويتسلم التقرير السنوي للجامعة
منطقة الجوف
 أمانة الجوف ترصد مخالفات عدم الالتزام بتدابير كورونا وتقوم بـ 2790 جولة ميدانية
منطقة الجوف
 ‏إدارة ⁧‫تعليم الجوف‬⁩ تصرف 602 جهاز لوحي لطلاب ‫تكافل‬⁩
منطقة الجوف
نائب أمير منطقة المدينة المنورة يفتتح مقر جمعية طيبة للإعاقة الحركية

نائب أمير منطقة المدينة المنورة يفتتح مقر جمعية طيبة للإعاقة الحركية

منطقة المدينة المنورة
البرنامج الوطني لمكافحة التستر يطلق منافسة “تحدي التطبيقات”

البرنامج الوطني لمكافحة التستر يطلق منافسة “تحدي التطبيقات”

أبرز المواد
“الربيعة” يشكر ” الحبيشي ” بصحة أملج لتفانيه وإخلاصه

“الربيعة” يشكر ” الحبيشي ” بصحة أملج لتفانيه وإخلاصه

منطقة تبوك
مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) يستقبل عدداً من سفراء الدول ورؤساء بعثات الهيئات والمنظمات الدولية المعتمدين لدى المملكة

مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) يستقبل عدداً من سفراء الدول ورؤساء بعثات الهيئات والمنظمات الدولية المعتمدين لدى المملكة

أبرز المواد

نائب أمير منطقة المدينة المنورة يفتتح مقر جمعية طيبة للإعاقة الحركية

نائب أمير منطقة المدينة المنورة يفتتح مقر جمعية طيبة للإعاقة الحركية
http://almnatiq.net/?p=944268
المناطق - واس

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة, افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة اليوم, مقر جمعية طيبة للإعاقة الحركية للكبار بالمدينة المنورة, ومنصتها الرقمية ومشروع أسطول الـنـقـل الميّسر, كما دَشّـن سموه برامج التمكين التي تُنفذها الجمعية لدعم المستفيدين من خدماتها.
وعقب الافتتاح تجول سمو نائب أمير منطقة المدينة المنورة بمعرض الجمعية، الذي يضم أعمال المستفيدين والمستفيدات من خدمات الجمعية، مطلعا على ورشة الصيانة المتخصصة في صيانة كل ما يتعلق بخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من كراسي وأجهزة.
من جهته أوضح المدير التنفيذي للجمعية عبدالمحسن القشعمي, أن المقر الجديد جرى تهيئته لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال العديد من الخدمات والتسهيلات للمستفيدين, متضمنا قاعة مجهزة ومهيأة لتدريب المعاقين علمياً وحرفياً وفنياً وتقنياً, بالإضافة إلى تجهيز ورشة متكاملة لتقديم الصيانة المجانية لكراسي المعاقين وتوفير مختلف قطع الغيار والبطاريات وجميع المستلزمات, إلى جانب ورشة متنقلة لذات الغرض لخدمة المستفيدين بالقرى والهجر, وأسطول خاص من السيارات المجهزة لخدمة المعاقين.

روابط ذات صلة

نائب أمير المدينة المنورة يرعى الحفل الختامي لبرنامج سفراء الوسطية في نسخته الخامسة

نائب أمير المدينة المنورة يرعى الحفل الختامي لبرنامج سفراء الوسطية في نسخته الخامسة
‏محافظ ينبع يترأس اجتماع رؤساء المراكز

‏محافظ ينبع يترأس اجتماع رؤساء المراكز
أمير المدينة المنورة يثمن مبادرة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتمويل 60 مدرسة

أمير المدينة المنورة يثمن مبادرة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتمويل 60 مدرسة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*