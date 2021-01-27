احدث الأخبار

“البيئة” تنجز 4 سدود في الرياض
منطقة الرياض
 نائب أمير منطقة المدينة المنورة يفتتح مقر جمعية طيبة للإعاقة الحركية
منطقة المدينة المنورة
 البرنامج الوطني لمكافحة التستر يطلق منافسة “تحدي التطبيقات”
أبرز المواد
 “الربيعة” يشكر ” الحبيشي ” بصحة أملج لتفانيه وإخلاصه
منطقة تبوك
 مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) يستقبل عدداً من سفراء الدول ورؤساء بعثات الهيئات والمنظمات الدولية المعتمدين لدى المملكة
أبرز المواد
 ضبط 47 وافداً في سوق الخضار والتمور بالرياض
منطقة الرياض
 مدير جوازات منطقة الجوف يستقبل مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة
منطقة الجوف
 وزير الاستثمار: المملكة تعاملت مع جائحة كورونا بمرونة عالية وكسبت ثقة المستثمرين
أبرز المواد
 مصر تودع مونديال اليد على يد الدنمارك “حاملة اللقب” برميات الجزاء
أبرز المواد
 بعد 100 ألف ضحية.. جونسون في مهب الانتقاد ومطالب الاستقالة
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن نواف يطلع على سير الدراسة في جامعة الجوف ويتسلم التقرير السنوي للجامعة
منطقة الجوف
 أمانة الجوف ترصد مخالفات عدم الالتزام بتدابير كورونا وتقوم بـ 2790 جولة ميدانية
منطقة الجوف
“البيئة” تنجز 4 سدود في الرياض

“البيئة” تنجز 4 سدود في الرياض

منطقة الرياض
نائب أمير منطقة المدينة المنورة يفتتح مقر جمعية طيبة للإعاقة الحركية

نائب أمير منطقة المدينة المنورة يفتتح مقر جمعية طيبة للإعاقة الحركية

منطقة المدينة المنورة
البرنامج الوطني لمكافحة التستر يطلق منافسة “تحدي التطبيقات”

البرنامج الوطني لمكافحة التستر يطلق منافسة “تحدي التطبيقات”

أبرز المواد
“الربيعة” يشكر ” الحبيشي ” بصحة أملج لتفانيه وإخلاصه

“الربيعة” يشكر ” الحبيشي ” بصحة أملج لتفانيه وإخلاصه

منطقة تبوك

“البيئة” تنجز 4 سدود في الرياض

“البيئة” تنجز 4 سدود في الرياض
http://almnatiq.net/?p=944271
المناطق - واس

أنجزت وزارة البيئة والمياه والزراعة 4 سدود جديدة في منطقة الرياض، بقيمة إجمالية 25,790,000 ريال، وسعة تخزينية تبلغ نحو 1,511,995 متراً مكعباً، بهدف تحقيق استدامة الأمن المائي، وزيادة مساحة حصاد مياه الأمطار، وتعزيز الموارد المائية الجوفية الطبيعية، ودرء خطر السيول والفيضانات.
وأوضحت الوزارة أن مشروعات السدود التي أُنشئت تشمل سد وادي أسمير، بقيمة 8,936,000 ريال، وطول 174 متراً، وارتفاع 12 متراً، وبسعة تخزينية تبلغ 726,465 متراً مكعباً، ومشروع سد باعج بقيمة 5,989,000 ريال، وطول 207 أمتار، وارتفاع 8 أمتار، وبسعة تخزينية تبلغ 140,030 متراً مكعباً، ومشروع سد النباع بقيمة 5,713,000 ريال، وطول 153 متراً، وارتفاع 9 أمتار، وبسعة تخزينية تبلغ 220,500 متر مكعب، بالإضافة إلى مشروع سد الشعبة بقيمة 5,152,000 ريال، بطول 420 متراً، وارتفاع 6 أمتار، وبسعة تخزينية 425,000 متر مكعب.
وتعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة، على إنشاء السدود وتطويرها، بهدف المحافظة على المياه الجوفية، وتوفير المياه للآبار في المناطق خلف السدود، إضافة إلى تأمين مياه الشرب لبعض المناطق من خلال محطات التنقية المقامة على السدود، وتأمين مياه الري للأغراض الزراعية بالري المباشر للمناطق الزراعية عن طريق مشاريع الري المنظمة، وحماية المدن والقرى من أخطار السيول والفيضانات، والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
وتنحصر أنواع السدود المقامة في المملكة في أربعة أنواع تشمل: السدود الخرسانية، والسدود الترابية، والسدود الركامية، والسدود الجوفية، وذلك لتلائم تضاريس كل منطقة وحجم الأودية فيها.

روابط ذات صلة

ضبط 47 وافداً في سوق الخضار والتمور بالرياض

ضبط 47 وافداً في سوق الخضار والتمور بالرياض
“الأراضي البيضاء”: الانتهاء من تطوير 4 أراضِ توفّر 1600 قطعة سكنية من قبل ملاكها في الرياض

“الأراضي البيضاء”: الانتهاء من تطوير 4 أراضِ توفّر 1600 قطعة سكنية من قبل ملاكها في الرياض
اللجنة الأمنية في إمارة الرياض تغلق 4 محلات وتضبط 600 بدلة عسكرية و2500 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات المخالفة

اللجنة الأمنية في إمارة الرياض تغلق 4 محلات وتضبط 600 بدلة عسكرية و2500 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات المخالفة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*