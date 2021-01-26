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نظمته كفى بإشراف أمانة العاصمة المقدسة

أكثر من ٢٠ ألف مستفيد ومستفيدة من فعاليات نقي في مماشي مكة

أكثر من ٢٠ ألف مستفيد ومستفيدة من فعاليات نقي في مماشي مكة
http://almnatiq.net/?p=944273
المناطق - مكة المكرمة

اختتمت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات حملة مبادرة نقي والتي نظمتها بالشراكة مع التجمع الصحي بمكة ومشاركة عدد من الجهات الحكومية والمجتمعية والتطوعية في أربع من أهم مماشي العاصمة المقدسة والتي كانت ثمرتها أكثر من ٣٠٠ شخص أقلعوا عن السموم من كلا الجنسين.
من جهته ذكر مدير عام جمعية كفى بمنطقة مكة الأستاذ إبراهيم بن أحمد الحمدان أن الفعاليات والتي أقيمت بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة وشراكة التجمع الصحي ممثلا في برنامج مكافحة التدخين وشملت على مدى أسبوعين مماشي حجز الشرائع ، حديقة الحسينية ، بطحاء قريش والشوقية استفاد منها 20 ألف زائر وزائرة من مرتادي الممشى والذين تعرفوا على الأركان التوعوية المختلفة لكفى والجهات المشاركة أبرزها : ركن التوعية والتثقيف ، ركن الكشف والعلامات الحيوية ، ركن الاحترازات الوقائية ، ركن الاستشارات والعلاجات ، ركن الترفيه والألعاب الحركية وركن الهدايا والتوزيعات.
وأشار الحمدان إلى أن التفاعل كان كبيراً من رواد الممشى ، من مختلف الفئات العمرية ، والذين قال بعضهم أنهم حضروا للممشى فور سماعهم عن فعالية ممشى نقي للاستفادة من خدماته المتنوعة ومعرفة كيفية التخلص من السموم ومساعدة الراغبين في الإقلاع عن الآفات.
وفي ختام الفعالية كرمت ( كفى ) الشركاء والفرق التطوعية والجهات الراعية التي ساهمت في نجاح الفعاليات على مدى الاسابيع الماضية

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