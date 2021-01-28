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الرئيس الأمريكي يوقّع أمراً تنفيذياً لمواجهة التغير المناخي

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الرئيس الأمريكي يوقّع أمراً تنفيذياً لمواجهة التغير المناخي

الرئيس الأمريكي يوقّع أمراً تنفيذياً لمواجهة التغير المناخي
http://almnatiq.net/?p=944287
المناطق - الرياض

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، توقيعه أمراً تنفيذياً اليوم لمواجهة تهديد التغير المناخي، مشيراً إلى أن الدراسات أثبتت أن التلوث المناخي يحمل مخاطر على حياة الإنسان بدرجة أكبر من الخطر الذي يمثله فيروس كورونا.
وأكد بايدن في كلمة له من البيت الأبيض: أن الولايات المتحدة ستقود جهود العالم في مواجهة التغير المناخي، داعياً لتكاتف دول العالم كله في هذه المهمة.
وقال: “إن برامج إدارته في مجال الطاقة النظيفة ليست أحلاماً بل أفكاراً ملموسة، حيث ستستثمر الإدارة الأميركية 90 مليار دولار في مجال الطاقة النظيفة، مشيراً إلى أن العمل على حماية المناخ، سيوفر أيضا وظائف جديدة برواتب عالية.
وكان الرئيس الأمريكي قد وقع فور وصوله إلى البيت الأبيض، سلسلةً من الأوامر التنفيذية من بينها مرسوم يعيد الولايات المتّحدة إلى اتفاق باريس المناخي.

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