بداخله مسحوق.. القصر الرئاسي التونسي يتلقى ظرفا “مشبوها”

بداخله مسحوق.. القصر الرئاسي التونسي يتلقى ظرفا “مشبوها”

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بداخله مسحوق.. القصر الرئاسي التونسي يتلقى ظرفا “مشبوها”

بداخله مسحوق.. القصر الرئاسي التونسي يتلقى ظرفا “مشبوها”
http://almnatiq.net/?p=944290

ذكرت وكالة رويترز، يوم الأربعاء، نقلا عن مصدر في رئاسة الجمهورية بتونس، أن الرئاسة تلقت ظرفا مشبوها يحتوي على مسحوق، وهو ما دفع إلى إجراء تحقيق في الواقعة.

وذكر المصدر الذي لم يجر الإفصاح عن اسمه، أن الرئيس التونسي بخير، مضيفا أنه لم يقم بفتح أي ظرف.

وذكرت قناة التاسعة في تونس، أن أحد الموظفين في القصر الرئاسي هو الذي قام بفتح هذا الظرف الذي أثار الشكوك.

وذكرت بعض المصادر المحلية أن الأمر يتعلق برسالة تحمل مسحوق غاز الريسين القاتل، فيما لم يجر الكشف عن مزيد من التفاصيل، نظرا إلى سرية التحقيق.

وتأتي هذه الحادثة فيما تعيش توترا سياسيا واجتماعيا، من جراء احتجاجات شعبية في البلاد تندد بتردي الوضع المعيشي وتلقي باللوم على الطبقة السياسية برمتها.

ويوم الثلاثاء، صوت البرلمان التونسي على منح الثقة للتعديلات الوزارية التي شهدتها حكومة هشام المشيشي.

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